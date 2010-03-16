خودروهای فرسوده سطح شهر بوشهر جمع آوری می شود

علی اکبر خوشرو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تا کنون نیروهای این معاونت 14 دستگاه از خودروهای فرسوده و رها شده در کوچه های سطح شهر بوشهر را جمع آوری کرده اند.

وی اظهار داشت: وجود خودروهای فرسوده در برخی محلات به مکانی مناسب جهت تجمع حیوانات موذی و ناقل بیماری مبدل شده که برای شهروندان ساکن در این محلات بسیار مضر بوده است.

سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: با توجه به تماس های مکرر مردم بوشهر جهت جمع آوری این خوردها، شهرداری پس از ارسال اخطاریه کتبی و نصب پلاکارد جهت شناسایی مالکین خودروهایی که بلااستفاده در برخی محلات بوشهر رها شده اند، نسبت به جمع آوری و پاکسازی این خودروها اقدام می کند.

خوشرو با بیان این که بعضی از صاحبان خودروهای فرسوده با دریافت اخطاریه های کتبی نسبت به جمع آوری داوطلبانه خودروهایشان اقدام کرده اند، تصریح کرد: بقیه خودروهایی که توسط صاحبانشان جمع آوری نشده اند توسط شهرداری جمع آوری و به محلی در تنگک انتقال یافته اند.

وی در خصوص نحوه تحویل این خودروها به مالکین آن ها گفت: پس از مراجعه مالکین این خودروها و طی مراحل اداری، تحویل این خودروها منوط به نگهداری این خودروها در مکانی مناسب توسط صاحبانشان است.