به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه با عنوان آئین نامه شماره (60) در 17 ماده و 12 تبصره در بهمن 1388 در شورای عالی بیمه به تصویب رسید و در تصویب آن، حفظ سلامت مالی موسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران، شفاف سازی و تسهیل مقررات، اعطای اختیارات بیشتر به موسسات بیمه در مدیریت منابع مالی، از جمله اصول مورد توجه شورای عالی بیمه بوده است.

در آئین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه، مقدار مجاز سرمایه گذاری موسسات بیمه، به صورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت، سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، و همچنین شرکتهای غیر بورسی، مشارکت در طرحها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات .. و شرایط مربوط به آنها، مشخص شده است.

آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه در برخی از مواد خود، حداکثر میزان مجاز پرداخت تسهیلات از منابع موسسات بیمه را تعیین نموده است.

بر اساس ماده 14 این آئین نامه، موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده خود در دوره های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و دوازده ماهه را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد کرد، به بیمه مرکزی ارسال کند.

آئین نامه جدید "سرمایه گذاری صنعت بیمه" از تاریخ اول فروردین 1389 لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه شماره 42 و مکملهای بعدی آن خواهد بود.