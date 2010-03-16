111 تن مرغ با نرخ دولتی در بوشهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بهاره بوشهر افزود: همچنین با هماهنگی وهمکاری بخش خصوصی ، گوشت قرمز گوسفندی گرم ازاستان سیستان وبلوچستان درحال جذب وتوزیع درشهرستان ها به قیمت 10 هزار و 600 تومان است.

وی اظهار داشت: توزیع کالاهای اساسی نظیر مرغ ، گوشت قرمز و میوه و مرکبات توسط این سازمان با هدف کنترل قیمتها، رفع نگرانی های مردم و جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان از اواسط اسفند ماه سال جاری آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت .

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان این که تدابیر لازم برای اقلام مورد نیاز مردم ژیش بینی شده است، اضافه کرد: مقادیر کافی کالاهای اساسی شامل مرغ منجمد ، گوشت قرمز، مرکبات شامل سیب وپرتقال، برنج و روغن در سطح بازار از طریق واحدهای صنفی منتخب و در سطح نمایشگاه های بهاره در بین همشهریان عرضه می شود .

صادقی در خصوص تأمین میوه نیز گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با ذخیره سازی مقادیر مورد نیاز میوه به همه تقاضاهای مردمی در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی پاسخ داده خواهد شد .

وی اضافه کرد: قیمت فروش پرتقال و سیب در شبکه های رسمی شهرستانها به ترتیب 750و 800 تومان به ازاء هر کیلو خواهد بود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توزیع متناسب با افزایش تقاضای عمومی و نیاز شهروندان تا نیمه فروردین 89 تداوم خواهد داشت و هیچگونه نگرانی از بابت تامین میوه و مرکبات مورد نیاز مردمی در این زمینه وجود ندارد .

وی در خصوص مراکز و جایگاههای عمده عرضه میوه و مرکبات در بوشهر گفت: مرکز شماره 1و2 خرید خانوار به ترتیب در بلوار چمران و صلح آباد، خیابان های بهشت صادق، عاشوری، لیان شرقی، میدان امام خمینی و دو نقطه در منطقه بهمنی و همچنین نمایشگاه بهاره در حال ارائه میوه با قیمت دولتی هستند.