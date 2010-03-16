111 تن مرغ با نرخ دولتی در بوشهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بهاره بوشهر افزود: همچنین با هماهنگی وهمکاری بخش خصوصی ، گوشت قرمز گوسفندی گرم ازاستان سیستان وبلوچستان درحال جذب وتوزیع درشهرستان ها به قیمت 10 هزار و 600 تومان است.
وی اظهار داشت: توزیع کالاهای اساسی نظیر مرغ ، گوشت قرمز و میوه و مرکبات توسط این سازمان با هدف کنترل قیمتها، رفع نگرانی های مردم و جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان از اواسط اسفند ماه سال جاری آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان این که تدابیر لازم برای اقلام مورد نیاز مردم ژیش بینی شده است، اضافه کرد: مقادیر کافی کالاهای اساسی شامل مرغ منجمد ، گوشت قرمز، مرکبات شامل سیب وپرتقال، برنج و روغن در سطح بازار از طریق واحدهای صنفی منتخب و در سطح نمایشگاه های بهاره در بین همشهریان عرضه می شود.
صادقی در خصوص تأمین میوه نیز گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با ذخیره سازی مقادیر مورد نیاز میوه به همه تقاضاهای مردمی در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی پاسخ داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: قیمت فروش پرتقال و سیب در شبکه های رسمی شهرستانها به ترتیب 750و 800 تومان به ازاء هر کیلو خواهد بود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توزیع متناسب با افزایش تقاضای عمومی و نیاز شهروندان تا نیمه فروردین 89 تداوم خواهد داشت و هیچگونه نگرانی از بابت تامین میوه و مرکبات مورد نیاز مردمی در این زمینه وجود ندارد.
وی در خصوص مراکز و جایگاههای عمده عرضه میوه و مرکبات در بوشهر گفت: مرکز شماره 1و2 خرید خانوار به ترتیب در بلوار چمران و صلح آباد، خیابان های بهشت صادق، عاشوری، لیان شرقی، میدان امام خمینی و دو نقطه در منطقه بهمنی و همچنین نمایشگاه بهاره در حال ارائه میوه با قیمت دولتی هستند.
صادقی گفت: شهروندان محترم می توانند هر گونه تخلف ، کم فروشی ، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفاتی را که مشاهده می کنند با تلفن 124 و یا سامانه ارتباطی 30006124 اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و پیگرد قرار گیرند.
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