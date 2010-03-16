نمایندگان ایران هفتم و هشتم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیاده روی کشورمان با ترکیب امیرخیرگو و ابراهیم رحیمیان برای سومین بار در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر "نومی" ژاپن شرکت کرد که حاصل تلاش دوومیدانی کاران ایران کسب مقام‌های هفتم و هشتم این مسابقات بود.

در مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا که روز گذشته برگزار شد، ابراهیم رحیمیان رکورددار ماده پیاده روی کشورمان با زمان یک ساعت و 27 دقیقه و 53 ثانیه مسیر 20 کیلومتری مسابقه را طی کرد و در جایگاه هفتم ایستاد، امیر خیرگو دیگر نماینده کشورمان هم با زمان یک ساعت و 28 دقیقه و 7 ثانیه هشتم شد.

در این رقابت‌ها "فوجی ساوا ایسامو" از ژاپن با زمان یک ساعت و 20 دقیقه و 12 ثانیه به مدال طلا رسید، "بیول یانگ ژون" از کره جنوبی با حدنصاب یک ساعت و 22 دقیقه و 7 ثانیه دوم شد و "سوجی موتو آکیهیرو" از ژاپن با رکورد یک ساعت و 23 دقیقه و 33 ثانیه در مکان سوم ایستاد.

در بخش بانوان نیز دوندگان ژاپنی عناوین اول و دوم را به خود اختصاص دادند و ورزشکاری از هند سوم شد.

این دو دونده کشورمان در دهمین دوره مسابقات قهرمانی پیاده‌ روی آسیا در پکن به جمع 20 نفر اول راه نیافتند اما امیر خیرگو و ابراهیم رحیمیان دوومیدانی کاران کشورمان در یازدهمین دوره این مسابقات در ژاپن ضمن ارتقاء رکورد ملی در رده‌های ششم و هشتم آسیا ایستادند.