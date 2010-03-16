نوروز فرصتی برای نزدیکی بیشتربه خدا/ اسلام سنتهای ایرانی را بالنده کرد

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با معنویت و نوروز گفت: تردیدی وجود ندارد که بحث نوروز باید در جامعه ما مورد توجه قرار گیرد، چرا که باید از ظرفیتهای موجود در فرهنگ ایرانی بهترین استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: هدف از مسائل فرهنگی آداب و رسوم از ابتدا که در میان انسانها به وجود آمده این بوده که انسانها به طور فطری معنوی زندگی کنند و زندگی با روحیه انسانی را برای خود رقم بزنند، به طور قطع آداب و رسومی که انسان را به سمت فضاهای دیگر حرکت می دهد مطلوب نیست.

موسوی هوایی یادآور شد: در کشور ما قبول اسلام و تشیع موجب بالنده شدن آداب و رسوم ما شده است و مورد توجه مکتب قرار گرفته است . در سطح بالاتر از همه اهل بیت هستند که روایات مختلفی حتی درباره نوروز دارند که در روایات با تعبیر " نی روز" آمده است تا انسان از حیطه های مادی فراتر رفته و اوج پیدا کند. در روایات آمده است نوروز زمانی است که مهدی ما قیام می کند و انسانها از ستم نجات پیدا می کنند که این امر را می توان با دو معنا درنظر گرفت یکی اینکه نوروز حقیقی هنگام ظهور مهدی موعود است و یکی این که آغاز فصل بهار با قیام حضرت ولی عصر همزمان می شود.

وی با اشاره به روایتها و آموزه های مکتب ما گفت: مجموعه آنچه در مکتب ما است و آنچه انسان به عنوان انسان پیگیری می کند این است که ما را محیطهای تربیتی و تربیتهای انسانی و الهی نزدیکتر کند. نوروز و تحول طبیعت باید بهانه ای برای نزدیکتر شدن به خداوند و اصلاح اخلاقیات باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: عرفای بزرگ تعابیر بسیار لطیفی در این رابطه دارند. همچنین در دین توصیه شده است که وقتی بهار را می بینید به یاد قیامت باشید. آنچه در روایات ما است و علما استفاده فرموده اند مسئله استفاده بهینه برای انسان تر شدن است. بنابراین سنتهای نوروز مجموعه بسیار مطلوبی است و به انس و الفت جامعه، تربیت افراد کمک می کند.

وی تأکید کرد: باید بگذاریم معنویت الهی نوروز، در همه زندگی نفوذ کند چرا که عمر انسان بسیار محدود است و این فرصتها می تواند زمانی برای ایجاد توشه برای انسان باشد.