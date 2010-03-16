هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار 27 نشریه موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت برمطبوعات با اعلام این خبر گفت: در جلسه مورخ 24 اسفند 88 با انتشار دوهفته نامه‌های "با مردم همدان" به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی داوود گرجی ازندریانی، "حدیث مهر" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ابراهیم ممیوند، "شهروند همدان" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی شمس، "چشم‌انداز همدان" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی امیر خجسته، "نسیم داوه" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد عابدی موحد، "سارنگ" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ناصر فریدونی، "خورشید غرب" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خسرو نوروزی منعم موافقت شده است.

وی افزود: فصلنامه "برق مدرس" به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئولی علی یزدیان ورجانی و دوفصلنامه‌های "زبان شناخت"، "سیاست پژوهی"، "فلسفه علم"، "نامه ادب پارسی"، "تفکر و کودک"، "مطالعه فرهنگ‌ها"، "مطالعات اجتماعی"، "پژوهشنامه علوی"، "غرب شناسی"، "تحقیقات تاریخی"، "اقتصاد پژوهی"، "حکمت معاصر"، "تحقیقــات زنان"، "مطالعات و پژوهش‌های فلسفه دین"، "پژوهش‌های منطقـی"، "جستارها و پژوهش‌های علم و دین" به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر مسئولی حمیدرضا آیت‌اللهی، "Iranian Journal Of Health And Physical Activity" به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر مسئولی سیدعلی اکبر هاشمی جواهری، "پژوهش توسعه شهری" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی و مدیر مسئولی حسینعلی قبادی، "مدیریت و احیاء منابع طبیعی" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی واحد تهران و مدیر مسئولی حمیدرضا فرهمند مجوز انتشار دریافت کردند.

رامین همچنین گفت : در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریه های "معرفت"، "معرفت فلسفی" و "معارف عقلی" به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نیز تغییر مدیر مسئولی نشریه های "AMU DARYA، آمو دریا (به زبان روسی)"، "مطالعات آفریقا"، "العــلاقات الایرانیـه الدولیــه"، "سیـاست خارجی"؛ "تاریخ روابط خـارجی"، "مطالعات آسیای مرکزی و قفقـاز"، "THE IRANIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS" به محمدباقر خرمشاد موافقت شد.