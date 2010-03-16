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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

توسعه معارف قرآنی تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: عمل و توسعه معارف قرآنی تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رحیم ولی زاده صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه دومین دوره ختم قرآن کریم طرح تلاوت نور کانون فرهنگی و هنری صدیقه طاهره (س) بیرجند تصریح کرد: بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی جامعه امروز ناشی از دوری از معارف قرآن است.

وی بر نهادینه کردن جایگاه قرآن در بین خانواده ها تاکید کرد و گفت: در دنیای امروز  تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی عمل به فراماین قرآن و اهل بیت(ع) است.

وی قرآن را کتاب انسان ساز و سرلوحه زندگانی بشر دانست و اظهار داشت: متاسفانه امروز نگاه ما به قرآن در شان قرآن نیست.
 
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح تلاوت نور در بیش از 450 مسجد و کانون خراسان جنوبی اجرا می ‌شود، افزود: این طرح به منظور گسترش و نشر فرهنگ قرآنی، معارف و اندیشه ‌های دینی برگزار می‌ شود.
 
حجت الاسلام ولی زاده بیان داشت: همچنین همزمان با طرح تلاوت نور، طرح تفسیر همراه نیز به همت ائمه جماعات مساجد با توزیع تفاسیر نور و همراه در این استان اجرا می ‌شود که با استقبال خوب و چشمگیر نسل جوان روبرو شده است.
 
در پایان این مراسم از 20 نفر از قاریان و فعالان طرح تلاوت نور این کانون تقدیر شد.
کد مطلب 1052612

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