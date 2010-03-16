جانشین شمسایی انتخاب شده است/ باعث قهرمانی فولاد من بودم

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: ما وحید شمسایی را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرده‌ایم اما او گفته تا زمانی که حسین شمس در تیم ملی هست، من در اردوی این تیم حضور پیدا نمی‌کنم. این میل خود شمسایی است که در اردوی تیم ملی شرکت کند یا خیر. ما در روز هفتم فروردین مانند تمامی بازیکنان منتظر شمسایی هم هستیم، حال تصمیم با اوست، خواست می‎آید، نخواست هم بازیکن دیگری جایگزین او خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه وحید شمسایی در تیم ملی باید تفکراتی متفاوت با آنچه در تیم فوتسال فولادماهان داشته است، به اجرا درآورد، افزود: شمسایی نباید فقط دربیل بزند و پاس ندهد. او اگر تفکراتش را عوض کرد، ما در خدمتش خواهیم بود در غیر این صورت چون جانشین او را هم انتخاب کرده‌ایم دیگر نیازی به این بازیکن نداریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اظهارنظر خود که برخی از بازیکنان حاضر در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را شایسته‎تر از شمسایی برای تصاحب عنوان بهترین بازیکن این رقابت‎ها خوانده بود، گفت: مگر من به عنوان مربی تیم ملی حق ندارم بگویم کدام بازیکن بهتر است؟! من حق دارم نظرم را بگویم به یک بازیکن ارتباط ندارد که در مورد حرف‎های من اظهارنظر کند و روی حرف مربی‎اش حرف بزند!

وی افزود: من چون به آقای فردوسی‎پور قول دادم از گناه شمسایی بگذرم، فعلا از گناه او گذشتم. تا روز هفتم فروردین، اگر شمسایی آمد به عنوان یک بازیکن و سرباز نه به عنوان یک مدعی و کسی که به تیم ملی افتخار می‎دهد، او را می‎پذیرم در غیر این صورت سه بازیکن دیگر داریم یکی از دیگری بهتر و جوانتر که به راحتی جای شمسایی را پر می‎کنند و جای نگرانی نیست.

مدیرفنی تیم فوتسال فولادماهان سپاهان تاکید کرد: به عنوان مدیرفنی در تیم فوتسال فولادماهان فعالیت می‎کردم و در این مجموعه فقط با مدیرعامل و هیئت مدیره طرف بودم و تمام مسئولیت‎های فنی تیم با من بود. مربیان تیم نیز از جمله آقای افضلی با من طرف بودند و مدیران باشگاه از ایشان توضیح نمی‎خواستند. تمام مسئولیت فنی تیم با من بود و مربیان و بازیکنان از نظر فنی زیر نظر من بودند. در عدم نتیجه‎گیری هم من باید پاسخگو می بودم.

برخی‌ها می‎خواهند پیروزی تیم فوتسال فولادماهان سپاهان در جام باشگاه‎های آسیا را به نام خود تمام کنند، شمس با طرح این موضوع افزود: در قراردادی که بنده با هیئت مدیره باشگاه فولاد ماهان منعقد کرده بودم، کلیه تصمیمات فنی تیم با من بود و حتی یکبار در ناکامی‎ها و تساوی‎ها از آقای افضلی توضیح نخواستند. من همیشه پاسخگو بودم و مشکلات را برطرف می‎کردم.

وی در خاتمه تصریح کرد: باعث قهرمانی تیم فوتسال فولادماهان در لیگ برتر و آسیا آن چیزی که مشخص است و همه می‎دانند من بودم و احتیاجی به این حرف‎ها ندارم. بنده پنج عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارم و نیازی به این حرف‎ها ندارم.