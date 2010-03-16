مسابقات تکواندو انتخابی نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 100 تکواندوکار و قضاوت داوران رسمی برگزار شد که در پایان آن ورزشکاران برتر برای حضور در اردوی تیم تکواندو منتخب نیروهای مسلح کشورمان انتخاب شدند.

محمدرضا زوار بهترین مربی نوجوانان جهان به عنوان سرمربی، مرتضی سلطانی و جلال چروکی به عنوان اعضای کادر فنی نظارت بر این مسابقات را برعهده داشتند.

اردوی آماده سازی تیم تکواندو منتخب نیروهای مسلح با حضور نفرات برگزیده این مسابقات از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. رقابت‌های تکواندو قهرمانی ارتش‌های جهان تیرماه سال آینده در کانادا برگزار می شود.

- اسامی نفرات برتر رقابت‌های تکواندو انتخابی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

وزن اول: 1- فرهاد سلیمی، 2- حسن حاتمی، 3- رضا چرمچی و محمود صابری

وزن دوم: 1- مسلم دائی چی، 2- میثم رفیعی، 3- محسن امیری و هادی شاهوردی

وزن سوم: 1- محمد جهانی، 2- مجید قلی زاده، 3- میلاد عباسیان و حمید برخورداری

وزن چهارم: 1- فرشاد جروقی، 2- مجید بهرامی، 3- وحید ناصری و سیدعلی موسوی

وزن پنجم: 1- سعید سعیدی زند، 2- حسن شکری، 3- سیدمحمدرضا حسینی و ابوالفضل خیری

وزن ششم: 1- محسن کاشی زاده، 2- علی مروی مقدم، 3- سیدمحمد رفیعی و مهدی آزرم

وزن هفتم: 1- پیام قبادی، 2- اصغر برزگر، 3- جلال خدامی و حبیب ستارزاده

وزن هشتم: 1- محمدعلی مومنی، 2- حامد محمد پور، 3- مهدی خدابخشی و سامان آزادی مقدم