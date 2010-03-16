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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

مهمانپرست در پاسخ به مهر:

جشن نوروز با حضور مقامات خارجی در ایران/ اعزام صفری به چین تایید شد

جشن نوروز با حضور مقامات خارجی در ایران/ اعزام صفری به چین تایید شد

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک فرا رسیدن سال جدید خبر داد که جشن بزرگی با حضور مقامات، مسئولان و مهمانان از کشورهایی که نوروز را گرامی می دارند به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست خبری خود در سال 88 با خبرنگاران داخلی و خارجی که پیش از ظهر امروز سه شنبه  در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت خارجه برای پاسداشت نوروز به عنوان یک جشن ملی و ایرانی، تصریح کرد: در چند سال گذشته دستگاه سیاست خارجی کشور اقداماتی را برای پاسداشت مناسبت نوروز دنبال کرده و در همین راستا ابتکاری بین 3 کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان که فارسی زبان هستند صورت گرفت که هر سال مناسب نوروز در یکی از این کشورها برگزار شود وامسال این مراسم در کشور ما برگزار خواهد شد.

مهمانپرست اضافه کرد: در مراسم گرامیداشت نوروز تعداد قابل توجهی از مسئولان، وزرای خارجه و مهمانان دعوت شده اند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشور اعلام کرد: جشن نوروز با حضور مقامات کشورهایی که نسبت به مراسم نوروز برنامه دارند و آن را گرامی می دارند در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این مراسم را دهه اول فروردین اعلام کرد.

مهمانپرست با تبریک فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز به تلاش جمهوری اسلامی ایران و 7 کشور منطقه برای ثبت مراسم نوروز اشاره کرد و افزود: ثبت نوروز در سازمان ملل را اقدام و اتفاقی بزرگ در رابطه با کشورهایی می دانم که با نوروز آشنا هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور همچنین در پاسخ به سئوالی خبر خبرگزاری مهر منبی بر انتخاب صفری به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در چین را تایید کرد.

کد مطلب 1052626

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