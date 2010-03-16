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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

در دیدار سفیر با احمدی نژاد:

آلبانی خواستار گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی با ایران شد

آلبانی خواستار گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی با ایران شد

رئیس جمهور روابط جمهوری اسلامی ایران و آلبانی را به نفع رفاه دو ملت و صلح وامنیت بین المللی دانست و افزود: علاقمندیم روابط خود را تا حد ممکن با آلبانی افزایش دهیم و هیچ محدودیت و مانعی در این مسیر وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید آلبانی دو کشور و دو ملت را برادر و دارای اشتراکات فراوانی دانست و اظهار داشت : ایران و آلبانی با همکاری یکدیگر می توانند اقدامات خوبی را به نفع رفاه دو ملت و در زمینه های بین المللی انجام دهند.

وی افزود: علاقمند هستیم روابط خود را تا حد ممکن با آلبانی افزایش دهیم و هیچ محدودیت و مانعی در این مسیر وجود ندارد.

سفیر جدید آلبانی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و جهان گفت : آلبانی خواهان افزایش سطح مناسبات خود در حوزه های سیاسی ، ‌اقتصادی و فرهنگی با ایران است.

وی افزود : ارزش های مشترکی که بین دو کشور وجود دارد، می تواند بستر مناسب برای تقویت سطح روابط دو کشور باشد. 

کد مطلب 1052627

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