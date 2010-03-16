آلبانی خواستار گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید آلبانی دو کشور و دو ملت را برادر و دارای اشتراکات فراوانی دانست و اظهار داشت : ایران و آلبانی با همکاری یکدیگر می توانند اقدامات خوبی را به نفع رفاه دو ملت و در زمینه های بین المللی انجام دهند.
وی افزود: علاقمند هستیم روابط خود را تا حد ممکن با آلبانی افزایش دهیم و هیچ محدودیت و مانعی در این مسیر وجود ندارد.
سفیر جدید آلبانی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و جهان گفت : آلبانی خواهان افزایش سطح مناسبات خود در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با ایران است.
وی افزود : ارزش های مشترکی که بین دو کشور وجود دارد، می تواند بستر مناسب برای تقویت سطح روابط دو کشور باشد.
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