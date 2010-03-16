زیربنای علوم انسانی شالوده روابط انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این جلسه که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، دکتر شجاعی‌پور مدیر اداره کل ارتباطات علمی- بین الملل توضیحاتی در مورد آکادمی علوم اجتماعی چین ارائه کرد و گفت: یکی از اهداف این سفر گسترش همکاری با پژوهشگاه است.

در ادامه این دیدار، حجت الاسلام علی اکبر رشاد با آرزوی گسترش روابط بین دو کشور چین و ایران گفت: باتوجه به شرافت انسان و اشرف مخلوقات بودن آن، علوم انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنچه به‌زعم من تعیین‌کننده روابط بین انسانها و خود است، نوع نگاه به علوم انسانی است و پایه‌های این نگاه در علوم انسانی و علوم اجتماعی ریخته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه رو به اعتلاء علوم انسانی در جهان و آگاهی بشر از اهمیت علوم انسانی و اجتماعی بر این نکته متذکر شد: پیش‌فرض اساسی علوم انسانی نگاه به خود انسان و نوع تعریف و تفسیر از انسان است که مبنای علوم انسانی و اجتماعی را تعیین می‌کند. غرب جدید انسان را موجودی خودکامه می‌شمارد؛ منتها شرق و ادیان ابراهیمی، انسان را دارای سرشت و ذات و فطرت عدالت‌خواه و حق‌طلب قلمداد می‌کنند و این دو مبنای متفاوت است که شکل‌دهنده علوم انسانی است.

حجت الاسلام رشاد در ادامه از هیئت چینی پرسید که رویکرد و نگاه علمی و پژوهشی آکادمی علوم اجتماعی چین در مورد نحوه شناخت انسان و تأثیر آن بر علوم انسانی و اجتماعی چیست؟

دکتر یانگ‌یانگ معاون ارتباطات بین‌الملل آکادمی علوم اجتماعی چین و سرپرست هیئت چینی در پاسخ گفت: در چین مبنای علوم انسانی همان ارزشهای کشور چین است که در 5 گروه اصلی متشکل از 100 رشته مختلف شکل داده شده است. در چین مطالعات و مقایساتی مابین آثار متفکران غربی مانند هابس و آثار چینی در آکادمی علوم اجتماعی صورت گرفته است؛ آیا چنین آثار مقایسه ایی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وجود دارد؟

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ گفت: درمورد انسان باید دید آیا انسان دارای ماهیت ثابت هست یا خیر. اگزیستانسیالیستها می‌گویند که انسان ماهیت خود را در آینده می‌سازد. کسانی نیز می‌گویند که انسان دارای ذات ثابت است. این گروه به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای بدبینان هستند و انسان را ذاتاً بد می‌دانند (مانند هابس و فیلسوفان جدید غربی)، دسته‌ای دیگر نیز به انسان نگاهی مثبت و خیرخواهانه دارند.

نظرات دینی در انسان‌شناسی از دسته خیرخواهانه است که انسان را دارای سرشت خوش می‌داند و اگر اشتباهی از وی رخ دهد به علت اشتباه اوست و نه ذات او. اگر محیط و عوامل دیگر در شخصیت انسان تأثیرگذارند، انسان خودبه‌خود نیکوکار و خیرخواه بار خواهد آمد. این نوع دید در انسان طبعاً در حقوق بشر، جرم شناسی و حقوق جزاء و سایر حوزه‌های معرفتی علوم انسانی تأثیرگذار خواهد بود و دیدگاه جدیدی را به سوی علوم انسانی باز خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه ابراز آمادگی کرد که در حوزه انسان‌شناسی و علوم انسانی به صورت میهمان و میزبان و در قالب برگزاری و نشست های علمی، همکاری بین آکادمی علوم اجتماعی چین و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به وجود آید.

در این جلسه دکتر لی‌جین‌زیو عضو پژوهشکده تاریخ آکادمی علوم اجتماعی چین، دکتر لوجین عضو هیئت علمی دپارتمان مطالعات فرهنگی آسیا و آفریقا آکادمی علوم اجتماعی چین و مترجم زبان فارسی، دکتر کائوژونگ‌چیان معاون پژوهشکده ادیان جهان آکادمی علوم اجتماعی چین و دکتر ژانگ کینگ سونگ معاون پژوهشکده مطالعات فرهنگی آسیایی افریقایی آکادمی علوم اجتماعی چین، دکتر یانگ‌یانگ معاون ارتباطات بین‌الملل آکادمی علوم اجتماعی چین را همراهی می کردند.