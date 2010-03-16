طرح راهداری نوروزی در 2500 کیلومتر از راه های گلستان آغاز شد

محمدتقی جوان شورابی در حاشیه آغاز اجرای این طرح به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح که تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد، 442 نیروی راهدار شرکت دارند.

وی اظهار داشت: همچنین در این عملیات از 178 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین اداره کل و بخش خصوصی استفاده شده تا سفری سالم و خوش برای مسافران نوروزی استان گلستان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای راهدار در قالب 30 اکیپ راهداری، 21 اکیپ امدادی و تعمیراتی در 40 محور اصلی و فرعی استان حضور دارند تا مسافران از خدمات مطلوب راهداری و امدادرسانی در سطح راه های استان بهره مند شوند.

به گفته جوان شورابی، پاکسازی و تسطیح حریم راه ها، استقبال از مسافران در سه مبدا ورودی استان شامل "پلیس راه نوکنده، تنگراه و خوش ییلاق"، لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه نمودن تابلوها و علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می شود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان بیان داشت: استقبال از مسافران نوروزی یکی از اقدامات هر ساله راه و ترابری گلستان است که به 14 مسافری که به هنگام تحویل سال وارد استان می شوند به نیت چهارده معصوم هدایای اهدا می کند.

استان گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.