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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

درایام نوروز؛

استقرار 11 پایگاه امدادی در جاده های خراسان جنوبی

استقرار 11 پایگاه امدادی در جاده های خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از استقرار 11 پایگاه امداد و نجات جاده ای در محور های مواصلاتی این استان در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد قریب صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار طرح امداد و نجات نوروزی استان تصریح کرد: این طرح از 25 اسفند سال جاری تا 15 فروردین سال آینده با حضور امدادگران در سطح پایگاه ها و جاده ها به صورت شبانه روزی اجرا می شود.

وی  اظهارداشت: 10 پایگاه ثابت در سطح استان و یک پایگاه سیار در مرکز استان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند.
 
وی با بیان اینکه راز موفقیت همدلی و همراهی است، افزود: در اجرای این طرح اورژانس، پلیس راه و اداره راه و ترابری استان همکاری می کنند.
 
وی هدف از اجرای این طرح ایجاد آرامش خاطر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی دانست و ادامه داد: امکانات و تجهیزات لازم جهت اسکان اضطراری مسافران در صورت بروز سوانح و حوادث طبیعی و بحرانی به طور کامل استان پیش بینی شده است.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در این طرح که با حضور جوانان پرنشاط و توانمند استان برگزار می ‌شود به طور میانگین روزانه 44 نفر خدمات ارائه می دهند.
 
قریب بیان داشت: برای اولین بار در خراسان جنوبی به مدت هفت روز در ایام نوروز امداد هوایی در استان آماده همکاری با نیروهای امداد و نجات است و در صورت نیاز در سوانح از امداد هوایی استفاده می شود.
کد مطلب 1052630

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