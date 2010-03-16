استقرار 11 پایگاه امدادی در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد قریب صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار طرح امداد و نجات نوروزی استان تصریح کرد: این طرح از 25 اسفند سال جاری تا 15 فروردین سال آینده با حضور امدادگران در سطح پایگاه ها و جاده ها به صورت شبانه روزی اجرا می شود.

وی اظهارداشت: 10 پایگاه ثابت در سطح استان و یک پایگاه سیار در مرکز استان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه راز موفقیت همدلی و همراهی است، افزود: در اجرای این طرح اورژانس، پلیس راه و اداره راه و ترابری استان همکاری می کنند.

وی هدف از اجرای این طرح ایجاد آرامش خاطر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی دانست و ادامه داد: امکانات و تجهیزات لازم جهت اسکان اضطراری مسافران در صورت بروز سوانح و حوادث طبیعی و بحرانی به طور کامل استان پیش بینی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در این طرح که با حضور جوانان پرنشاط و توانمند استان برگزار می ‌شود به طور میانگین روزانه 44 نفر خدمات ارائه می دهند.

قریب بیان داشت: برای اولین بار در خراسان جنوبی به مدت هفت روز در ایام نوروز امداد هوایی در استان آماده همکاری با نیروهای امداد و نجات است و در صورت نیاز در سوانح از امداد هوایی استفاده می شود.