4600 دستگاه کامیون از مرز زمینی گلستان ترانزیت داشته اند

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرگار مهر در گرگان افزود: در این مدت دو هزار و 604 دستگاه کامیون به وزرت 38 میلیون و 774 هزار و 162 کیلوگرم و ارزش دو هزار و 357 میلیارد و 578 میلیون و 533 هزار و 210 ریال از گمرگ مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشته اند.

وی اظهار داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 38 درصد کاهش و از نظر ریالی و تعداد دستگاه به ترتیب 27 و دو درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سالجاری حدود هزار و 864 دستگاه کامیون به وزن خالص 39 میلیون و 454 هزار و 839 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند.

به گفته شهریاری، این تعداد نسبت به مدت 11 ماه سال قبل از نظر دستگاه 79 درصد و از نظر وزن نیز 74 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکان گلستان بیان داشت: 49.91 درصد ججم صادراتی کالاهای گمرکات استان در سالجاری از گمرک اینچه برون بوده است و 13.45 درصد از گمرک بندرترکمن، 12.64 درصد از پایانه صادراتی گرگان و 24.1 درصد از پایانه صادراتی گنبد صورت گرفته است.