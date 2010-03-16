دنیا بیش از سیاستمدار نیازمند انسانهای آگاه و مهربان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد پس از دریافت استوار نامه سفیر جدید کلمبیا با اشاره به اینکه برخی دولت های زورگو نمی خواهند کشورها در امنیت باشند و به پیشرفت برسند اظهار داشت: مسائل و شرارت هایی که در نقاط مختلف دنیا ایجاد می شود، ریشه برون مرزی دارد برخی دولت ها در دنیا هستند که از چنین شرایطی سود می برند اما امروز دیگر دوران امپراتوری ها به پایان رسیده است.

وی با اشاره به سخنان سفیر جدید کلمبیا مبنی بر اینکه خود را سیاستمدار نمی داند، گفت : از شنیدن این سخنان بسیار خوشحال شدم چرا که دنیا بیش از سیاستمدار ، نیازمند انسان های آگاه و مهربان است.

سفیر جدید کلمبیا نیز در این دیدار خواستار افزایش سطح همکاری های دو کشور در بخش های مختلف شد و گفت : کلمبیا محدودیتی برای رابطه با ایران ندارد و نباید اینگونه تصور شود که چون نزدیک ایالات متحده آمریکا است حتما باید با ایران فاصله داشته باشد بلکه بر عکس کلمبیا علاقمند است روابط خود را هر چه بیشتر با ایران افزایش دهد .

وی روابط عمیق ایران با برخی کشورهای آمریکای لاتین را بستر مناسبی برای ایجاد مناسبات نزدیک ایران و کلمبیا دانست.

سفیر جدید کلمبیا همچنین مواضع دکتر احمدی نژاد در عرصه های بین المللی را به نفع صلح و امنیت جهان دانست و گفت : تصمیمات و مواضع شما برای صلح جهانی بسیار مفید است.



