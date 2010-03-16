تثبیت قیمت بنزین در بهار 89 / پیش بینی افزایش مصرف بنزین در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات دولت برای تسری در حمل و نقل و تامین سوخت مردم در ایام نوروز با بیان اینکه در ایام نوروز حدود 3 هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل برون شهری کشور افزوده می شود، گفت: همچنین در این ایام قرار است 10 قطار به ظرفیت جابه جایی حمل و نقل مسافری کشور افزوده شود که پیش بینی می کنیم ظرفیت حمل مسافر در این بخش 10 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اضافه شدن 830 پرواز هوایی در نوروز 89 در مورد وضعیت تامین بنزین در نوروز سال آینده اظهار داشت: 260 لیتر سهمیه بنزین سه ماهه نخست سال 89 از 29 اسفند ماه به کارت هوشمند خودروها واریز می شود.

این مقام مسئول با اعلام تثبیت قیمت انواع بنزین در بهار سال آینده بیان کرد: بر این اساس قیمت بنزین سهمیه ای 100 تومان، بنزین سوپر 150 تومان، قیمت بنزین آزاد 400 تومان و قیمت بنزین سوپر آزاد 550 تومان تعیین شده است.

رویانیان همچنین از رشد 35 درصدی تعداد جایگاه های سی ان جی در نوروز سال آینده خبر داد و افزود: ظرفیت جایگاههای بنزین در این ایام 20 درصد افزایش می یابد، ضمن اینکه قرار است در برخی از آزادراههای کشور همچون رشت- قزوین و تهران - مشهد جایگاههای سیار بنزین راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه آمادگی راه اندازی حداقل 20جایگاه سیار بنزین را در ایام نوروز داریم، تبیین کرد: همچنین قرار است شارژ کارت جایگاه داران برای عرضه بنزین آزاد به مردم با افزایش 5 برابری به 5 هزار لیتر برسد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با اعلام فعالیت 330 دفتر پلیس +10 در ایام نوروز برای رسیدگی به مشکلات سوختی مردم همچون مفقودی کارت هوشمند، اظهار داشت: همچنین قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده امکان عرضه همزمان بنزین سهمیه ای و بنزین آزاد از یک کارت هوشمند انجام بگیرد.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش 20 درصدی مصرف بنزین در ایام نوروز 89 ، بیان کرد: از ابتدای اسفند ماه امسال تاکنون متوسط مصرف بنزین در کشور 61.4 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال گذشته حدود 4 میلیون لیتر کاهش یافته است.

این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه در اسفند ماه سال گذشته روزانه نزدیک به 3 میلیون لیتر بنزین آزاد عرضه می شده است، گفت: در اسفند ماه امسال متوسط فروش بنزین آزاد به 11 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

رویانیان همچنین از راه اندازی طرح اسقاط یک روزه خودروهای فرسوده در سال 89 خبر داد و افزود: برای سال آینده منابع مالی اسقاط حدود 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده تامین شده است.