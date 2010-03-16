مالکی مامور به تشکیل دولت/ شمارش آرا امروز به 85 درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عباس البیاتی اظهار داشت که این ائتلاف کمیته هایی را برای مذاکره با احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی تشکیل داده است و هدف از این امر بررسی افکار مشترک برای تشکیل دولت جدید عراق است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین نتایج انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف دولت قانون که بیشترین رای را به خود اختصاص داده است طبق قانون اساسی مامور به تشکیل دولت خواهد بود.

بیاتی با بیان این مطلب افزود: ائتلاف دولت قانون بیش از 100 کرسی پارلمان آتی را از آن خود خواهد کرد و این رقم اقتضا می کند که این ائتلاف برای تشکیل دولت با ائتلاف های دیگر که دارای برنامه های سیاسی و دیدگاه های نزدیک به آن هستند مذاکره کند.

وی در ادامه گفت: ائتلاف دولت قانون نوری المالکی را مکلف به تشکیل دولت کرده است.

نتایج شمارش 66 درصد آرای انتخابات عراق از پیشتازی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بر دیگر رقبای انتخاباتی خود حکایت دارد. ائتلاف دولت قانون در هفت استان بغداد، المثنی، کربلا، نجف، بابل، بصره و واسط بیشترین رای را از آن خود کرده است.

خبر دیگر اینکه "حمدیه الحسینی" یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق اظهار داشت که امروز نتایج شمارش 85 درصد آرای انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد.