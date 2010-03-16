جهان اسلام نیازمند رویشهای جدید در حوزه نشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مجیدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو با بیان این مطلب گفت: حقوق ناشران جهان اسلام به دلایل مختلف در عرصه بین‌الملل ضایع شده‌است و برگزاری این اجلاس می‌تواند مقدمه‌ای برای احقاق حقوق از دست رفته آنها شود.

وی اضافه کرد: جای این اجلاس در حوزه فرهنگ بین‌الملل به‌صورت عام و در فرهنگ جهان اسلام به‌صورت خاص خالی بود.

مجیدی با اشاره به اینکه حضور فرهنگی در عرصه بین‌الملل نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و همه جانبه است گفت: ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این اجلاس می‌تواند به حضور فرهنگی ناشران جهان اسلام شکل، دوام و قوام دهد.

سفیر و نماینده دائمی ایران در یونسکو با اعلام اینکه علی‌رغم توسعه فضای مجازی در دو دهه اخیر به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاران و ناشران این کشورها هنوز هم به نشر مکتوب اهمیت می‌دهند عنوان کرد : کتاب از مهمترین ابزارهای پیام‌رسانی است و کشورهای جهان اسلام نباید از این موضوع غافل شوند.

مجیدی انحصار چاپ، نشر و توزیع کتاب در جهان کنونی را یک واقعیت پیچیده و دارای سبقه تاریخی دانست و افزود: طبیعی است در چنین فضای انحصاری، تلاشهای مستقل ناشران و کشورها، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.

وی دین‌ستیزی و حمله و هجمه به باورهای اسلامی در نظام سلطه را واقعیتی غیر قابل انکار دانست و ادامه داد: ناشران جهان اسلام می‌توانند با وحدت در عین کثرت خود به این حملات پاسخهای عقلی و منطقی دهند.

سفیر ایران در یونسکو وفاق کلی بر سر اصول مشترک در میان کشورهای جهان اسلام را زمینه مناسبی برای دور هم جمع شدن ناشران و اتخاذ سیاستهای واحد برای حضور مفید در مجامع و نشستهای بین‌المللی دانست و گفت: خدای واحد، کتاب واحد و دین واحد ما را به هم نزدیک می‌کند.

مجیدی تأکید کرد: برگزارکنندگان این اجلاس می‌توانند در گامهای بعدی از ظرفیتهای سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی مانند آی‌سسکو استفاده کنند چرا که وظیفه این سازمانها حمایت از ترویج علم و دانش است و کاری که قرار است در این اجلاس انجام شود می‌تواند از جنس کارهای فرهنگی فاخر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد با برگزاری این اجلاس و هم‌افزایی میان ناشران جهان اسلام شاهد حضور مؤثرتری از نمایندگان ناشران مسلمان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.





