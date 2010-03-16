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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

نماینده ایران در یونسکو:

جهان اسلام نیازمند رویشهای جدید در حوزه نشر است

جهان اسلام نیازمند رویشهای جدید در حوزه نشر است

برگزاری اجلاس ناشران جهان اسلام سبب‌ساز رویشهای جدید در حوزه نشر کشورهای اسلامی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مجیدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو با بیان این مطلب گفت: حقوق ناشران جهان اسلام به دلایل مختلف در عرصه بین‌الملل ضایع شده‌است و برگزاری این اجلاس می‌تواند مقدمه‌ای برای احقاق حقوق از دست رفته آنها شود.

وی اضافه کرد: جای این اجلاس در حوزه فرهنگ بین‌الملل به‌صورت عام و در فرهنگ جهان اسلام به‌صورت خاص خالی بود.

مجیدی با اشاره به اینکه حضور فرهنگی در عرصه بین‌الملل نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و همه جانبه است گفت: ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این اجلاس می‌تواند به حضور فرهنگی ناشران جهان اسلام شکل، دوام و قوام دهد.

سفیر و نماینده دائمی ایران در یونسکو با اعلام اینکه علی‌رغم توسعه فضای مجازی در دو دهه اخیر به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاران و ناشران این کشورها هنوز هم به نشر مکتوب اهمیت می‌دهند عنوان کرد : کتاب از مهمترین ابزارهای پیام‌رسانی است و کشورهای جهان اسلام نباید از این موضوع غافل شوند.

مجیدی انحصار چاپ، نشر و توزیع کتاب در جهان کنونی را یک واقعیت پیچیده و دارای سبقه تاریخی دانست و افزود: طبیعی است در چنین فضای انحصاری، تلاشهای مستقل ناشران و کشورها، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.

وی دین‌ستیزی و حمله و هجمه به باورهای اسلامی در نظام سلطه را واقعیتی غیر قابل انکار دانست و ادامه داد: ناشران جهان اسلام می‌توانند با وحدت در عین کثرت خود به این حملات پاسخهای عقلی و منطقی دهند.

سفیر ایران در یونسکو وفاق کلی بر سر اصول مشترک در میان کشورهای جهان اسلام را زمینه مناسبی برای دور هم جمع شدن ناشران و اتخاذ سیاستهای واحد برای حضور مفید در مجامع و نشستهای بین‌المللی دانست و گفت: خدای واحد، کتاب واحد و دین واحد ما را به هم نزدیک می‌کند.

مجیدی تأکید کرد: برگزارکنندگان این اجلاس می‌توانند در گامهای بعدی از ظرفیتهای سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی مانند آی‌سسکو استفاده کنند چرا که وظیفه این سازمانها حمایت از ترویج علم و دانش است و کاری که قرار است در این اجلاس انجام شود می‌تواند از جنس کارهای فرهنگی فاخر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد با برگزاری این اجلاس و هم‌افزایی میان ناشران جهان اسلام شاهد حضور مؤثرتری از نمایندگان ناشران مسلمان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.


 
 
کد مطلب 1052647

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