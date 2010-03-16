20 هزار معلم ورزش در سال آینده جذب آموزش و پرورش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم سحرخیز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه سال آینده شاهد افزایش بودجه آموزش و پرورش به میزان 20 درصد خواهیم بود، این افزایش در قالب هزینههای پرسنلی میتواند موجب ایجاد شور و انگیزه در معلمان شود که این خود موتور محرک توسعه است.
سحرخیز با بیان اینکه در دو سال اخیر کارهای خوبی در زمینه آموزش اجرا شده، افزود: نباید به این بسنده کنیم، ما به انسانهایی خلاق، کارآفرین و با هویت ایرانی - اسلامی در خدمت به یک نظام سربلند نیاز داریم که این امر محصول کار معلمان و والدین دلسوز است.
وی گفت: با تفکر عادی نمی توان صاحب هنر، علم، توسعه و صنعت شویم بلکه به تفکر خلاق که فصل عالی از نوع تفکر انسانی است، نیازمند هستیم.
سحرخیز با تاکید بر اینکه باید به دانشآموزان چگونه اندیشیدن را یاد دهیم، افزود: آنچه امروزه بشر به عنوان دستاوردهای تمدنی به همراه دارد، مرهون این نوع تفکر است و دانشآموزان باید بدانند چگونه یاد بگیرند و اندوختههای ذهنی خود را چگونه بازآفرینی کنند و برای رویارویی با مسائل جدید، سازمان دهی مجددی را انجام دهند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه برغم محدودیتهای دشمن ما جزو 8 کشور و در بعضی موارد جزو 11 کشور برتر دنیا هستیم، افزود: تلاشهای بعد از انقلاب در عرصه نانو، فناوری هوا و فضا، انرژی هستهای و دانش بنیادین ما را در ردیف کشورهایی قرار داده که بعد از رنسانس بیشترین تحول را در نظام آموزشی داشت اما ما به این بسنده نمیکنیم.
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