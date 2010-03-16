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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

اختیاری به مهر خبر داد:

طرح عدالت آموزشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود

طرح عدالت آموزشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: با رد طرح عدالت آموزشی توسط شورای نگهبان هیچ تغییری در کمیسیون آموزش صورت نمی گیرد و در صورت رد دوباره توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می شود.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی هرگونه ایجاد سهمیه ‌بندی را ملزم به تصویب مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در حالیکه شورای نگهبان معتقد است شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقل از تصمیم مجلس می تواند به تصمیمگیری و تصویب سهمیه بندی برای گروه خاص بپردازد و طرح عدالت آموزشی را مغایر با قانون اساسی دانسته و رد کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: طرح عدالت آموزشی به کمیسیون آموزش برگردانده شده است که مورد پافشاری نمایندگان قرار گرفت و در نتیجه بار دیگر تایید شد و در حال حاضر منتظریم باز هم در صحن علنی مجلس بررسی شود. 

اختیاری افزود: طرح عدالت آموزشی با رد در شورای نگهبان توسط کمیسیون آموزش هیچ تغییری نکرد و برای بررسی به صحن علنی ارائه شد. اگر بار دیگر این طرح توسط شورای نگهبان رد شود برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می شود.

بر اساس طرح عدالت آموزش هرگونه سهمیه بندی به‌ استثنای سهمیه رزمندگان و خانواده معظم شهدا، مصوبات مربوط به نخبگان و استعدادهای برتر  در پذیرش دانشجو برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ممنوع بوده وعلاوه ‌بر آن صددرصد ظرفیت پذیرش در دوره تخصصی رشته زنان و زایمان به خانم‌های پزشک اختصاص داده شده است که این طرح با تغییراتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات  و صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما در شورای نگهبان رد شد.

کد مطلب 1052649

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