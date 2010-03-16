نگاه جوانان به مسائل سطحی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست پرسش و پاسخ دانش آموزان دبیرستان دخترانه فاطمیه جلین در پاسخ به سئوال دانش آموزی مبنی بر دلیل دوری جوانان از مسئل دینی افزود: چون نگاه جوانان ما به مسائل و مشکلات سطحی و ظاهری است و از طرفی دشمن با ارتباطات سریع و پیشرفته جوانان ما را مورد تزریق اهداف سیاسی و فرهنگی خود قرار داده است، این امر در جوانان ما خود به خود تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم، چرا که جوان دارای یک جاذبه قوی است که ما باید به آن توجه کنیم و از طرفی نباید همانند بعضی ها بیان کنیم که همه چیز عالی است و ما دارای هیچ مشکلی نیستیم.



وی خاطرنشان کرد: به رغم وجود مشکلات، گامهای موثری و سازنده ای برای انقلاب برداشته شد که مورد حیرت جهانیان شده است و جوانان باید بدانند که آینده کشورمان بسیار روشن است و نباید به خاطر مسائل و مشکلاتی کوچک به دام دشمن بیفتند.



آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: دشمن به دنبال این است که کوچکمان کند، بنابراین اگر فراتر از مسائل کوچک به اطرافمان بنگریم ، هیچ مشکلی نخواهیم داشت



امام جمعه گرگان، در پاسخ به سئوال دانش آموزی درباره "چهارشنبه سوری" گفت: اعیاد ملی را که دین و عقل و شرع آنها منع نکرده باشد، اشکالی ندارد، زیرا یک سنن ملی محسوب می شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: پریدن از روی آتش و گفتن جملاتی مانند زردی من از تو، سرخی تو مال من، نشانه نادانی انسان است،چون آتش منشا اثر نیست و اگر کسی می خواهد زردی صورت آن از بین برود، با کمک به نیازمندان می تواند زردی چهره خود را بر طرف کند.

وی تصریح کرد: در این شب عده ای سواستفاده کن سیاسی و اقتصادی بساطی را درست کردند که به هیچ وجه مورد تایید دین مقدس اسلام نیست.



اختلاف سلیقه در جامعه امری طبیعی است





امام جمعه گرگان در جواب سئوال دیگری درباره اینکه چرا در کشور ما جناحهای سیاسی با هم اختلاف دارند و جامعه را به چندین دسته و گروه تقسیم کرده اند،گفت: شما درخانه ممکن است با برادر و خواهر و یا با والدین خود اختلاف سلیقه داشته باشید که این یک امر طبیعی است.

آیت الله نورمفیدی افزود:.معنای یک جامعه زنده ، این است که سلایق و نظرهای مختلفی درآن وجود داشته باشد، در واقع اختلاف نظر بد نیست، زیرا بحث و تفاهم موجب کمال است، اما اگر منجر به نزاع شود، ابهت جامعهرا می شکند و دارای اشکال است.