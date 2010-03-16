به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از مقالات و دستنوشته‌های دریدا که پس از مرگ او به جا مانده در این اثر گردآوری شده است.

وقتی دریدا در سال 2004 چشم از جهان فرو بست تعداد زیادی از آثار و مقالات او به صورت چاپ نشده باقی ماند. جفری بنینگتون صاحبنظر فلسفه جدید فرانسه تعدادی از مقالات منتشر نشده دریدا را در این کتاب گردآوری کرده است.

چندی پیش نیز مجموعه گفتگوهای مصطفی شریف با ژاک دریدا در قالب کتابی با عنوان "اسلام و غرب" از سوی انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد.

دریدا در این گفتگوها موضوعاتی چون آزادی، عدالت و دموکراسی را در دایره فکری اسلام و غرب مورد بررسی قرار داده است.