تورهای رایگان "ساوجبلاغ گردی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، این تورها چهارم، پنجم و ششم فروردین ماه سال جدید برگزار می شود و نه تنها شهروندان ساوجبلاغی بلکه همه مردم می توانند در آن شرکت کنند.

این تورها با همکاری شورای اسلامی شهر هشتگرد، شورای شهر جدید هشتگرد و شهرداری کوهسار و چهارباغ برگزار می شود و پیش بینی می شود برگزاری این تورها تاثیر فراوانی در معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان ساوجبلاغ داشته باشد.

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ساوجبلاغ و ستاد سفرهای نوروزی نیز در برگزاری این تورها همکاری جدی دارد.

محلهای گردشگری ساوجبلاغ در طی این تورها به شهروندان معرفی می شو

مراکز و محلهای گردشگری ساوجبلاغ اعم از گردشگری طبیعت، تاریخی و مذهبی در طی این تورها به شهروندان معرفی می شود و علاقمندان در این مراکز و محلها حضور خواهند داشت.

شهروندان جهت حضور در تورهای یادشده در روزهای چهارم، پنجم و ششم فروردین ماه سال جدید، ساعت 10 صبح در میدان صنعت هشتگرد، مقابل پایگاه ستاد سفرهای نوروزی حضور داشته باشند.

همچنین شهروندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر جزئیات و نحوه ثبت نام باید در اسرع وقت با شماره تلفن 4236700 - 0262 ستاد سفرهای نوروزی ساوجبلاغ تماس بگیرند.

شهرستان ساوجبلاغ با وسعتی معادل دو هزار و 800 کیلومتر مربع در منتهی الیه شمال غربی استان تهران واقع است که از شرق به کرج، از جنوب به اشتهارد، از غرب به آبیک و از شـــمال به نوشـهر و الموت منـــتهی می شود.

این شهرستان در سال 1367 هجری شمسی بر اساس تصویب هیئت وزیران از دو بخش مرکزی و طالقان به مرکزیت هشتگرد و به نام ساوجبلاغ تشکیل شد و در سال 1375 هجری شمسی بخش نظر آباد به عنوان بخش سوم و در سال 1380 هجری شمسی بخشهای چندار و چهارباغ به عنوان چهارمین و پنجمین بخش آن شکل گرفتند.

مناطق روستایی و کوهستانی ساوجبلاغ اماکن و فضاهای طبیعی فراوانی دارد

در مناطق روستایی و کوهستانی شهرستان اماکن و فضاهای طبیعی بسیاری وجود دارد که به عنوان مثال می توان از محورهای کردان – برغان، طالقان، سهیلیه و سیراب وهیو نام برد.

این مناطق بیشتر به علت جریان رودخانه های کردان و طالقان و وجود مناطق طبیعی بدیع و زیبا همیشه پذیرای مشتاقان سیرو سیاحت در طول فصول بهار وتابستان هستند.

دامنه های زیبای سلسله جبال البرز که شهرستان ساوجبلاغ را از مناطق شمالی کشور جدا می کند، زیبای های طبیعی شهرستان ساوجبلاغ را افزایش داده ضمن اینکه وجود شکارگاههای طبیعی، چشمه های آب گرم و ... مشتاقان طبیعت رابه سیاحت و کوهنوردی ترغیب می کند.