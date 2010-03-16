به گزارش خبرنگار مهر، "جن زیبایی که از پترا آمد" نام مجموعه داستانهای علی کرمی است که برای دریافت مجوز نشر از سوی نشر افکار به وزارت ارشاد فرستاده شده است.

این نویسنده که نخستین مجموعه داستان خود را در دست چاپ دارد در این مجموعه 33 داستان نیمه بلند و داستانک خود را در فضایی متنوع متشکل از رئال اجتماعی، فانتزی محض، رئال فانتزی و ... ارائه کرده است که فضای داستانها در بخش داستانکها یکدست تر می شود.

عناوین برخی داستانهای این کتاب خورشت قیمه و اضطراب زنانه، اتفاق نه چندان خوب، خدا خداست باید ببینیش و تیک است که در مجموعه‌ای 120 صفحه ای گردهم آمده اند.

کرمی این داستانها را از سال 86 تاکنون نوشته که جدیدترین داستان وی در آستانه ارسال کتاب به وزارت ارشاد به این مجموعه اضافه شده است.