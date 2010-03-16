فروش "آلیس در سرزمین عجایب" از مرز 200 میلیون دلار گذشت

این فیلم تا کنون در اکران جهانی هم به فروشی معادل 221 میلیون دلار دست یافته و به بهترین و پر فروشترین همکاری تیم برتن و جانی دپ تبدیل شده و تنها دو هفته پس از اکران رقم فروش کلی خود را از مرز 430 میلیون دلار گذرانده است.



سه رده بعدی جدول فروش هفتگی سینما های آمریکای شمالی به فیلمهای جدید اختصاص یافته است."منطقه سبز" با فروش نا امید کننده 3/14 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفته است. در حالی که کمدی رمانتیک " اون در حد من نیست" با 8/9 میلیون دلار رده سوم جدول فروش را به خود اختصاص داده است. جایگاه چهارم جدول فروش هم به درام عاشقانه "مرا به یاد آور" با نقش آفرینی رابرت پتینسن تعلق گرفته که در نخستین هفته اکران 1/8 میلیون دلار فروش داشته است.



فیلم جدید مارتین اسکورسیزی با عنوان "جزیره شاتر" در چهارمین هفته اکران از مرز 100 میلیون دلار گذر کرد و با فروش 1/8 میلیون دلاری میزان کل فروش خود را به 108 میلیون دلار رساند و پنجم شد.رده ششم جدول به کمدی " ازدواج خانوادگی ما" رسید که 6/7 میلیون دلار فروخت.

