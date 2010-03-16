امیرمحمد گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه قهرمانی دوباره تیم مهرام در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا و کسب سهمیه حضور در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا نشان دهنده بخشی از اهداف بزرگ این تیم بود، تصریح کرد: البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم. مهرام به گونه‌ای عمل کرده که فقط با عنوان قهرمانی شناخته می شود. این از هماهنگی و همکاری خوبی است که میان بازیکنان و مربیان تیم وجود دارد.

وی عوامل موفقیت تیم بسکتبال مهرام را که منجر به کسب هفتمین قهرمانی متوالی در سال جاری شد را برشمرد و اظهار داشت: رفاقت و همبستگی میان اعضای مجموعه مهرام یکی از عوامل تاثیر گذار در دستیابی به این موفقیت است. دو عامل مهم و تاثیرگذار دیگر مربوط به نبود حاشیه در اطراف تیم و عملکرد حرفه‌ای می شود که به مراتب مهمتر از رفاقت و همبستگی در تیم هستند.

مدیرعامل باشگاه مهرام یادآور شد: بخش عمده سرمایه گذاری باشگاه مهرام در رشته‌ای بوده که همچنان کمترین حاشیه را در ورزش ایران دارد. این موضوع در عملکرد بدون حاشیه تیم تاثیر خاص خود را داشته است. ضمن اینکه در مجموعه‌ای که بالاترین فرد آن بدون حاشیه کار می کند به طور حتم افراد دیگر در سایر سطوح آن هم به همین منوال حرکت می کنند.

گنجی با تاکید بر اینکه تیم بسکتبال مهرام به صورت کاملا حرفه‌ای کار می کند و این مهمترین وجه تمایز این تیم با دیگر تیم‌هاست، گفت: این مهمترین تفاوت ما با تیم‌های بسکتبال و دیگر تیم‌های باشگاهی است که در سایر رشته‌ها فعال هستند. معمولا تیم‌های خصوصی و دولتی که وارد ورزش می شوند برنامه ریزی مدونی ندارند. آنها از روی شانس پیش می روند. به همین دلیل است در میادین بین المللی قادر به نتیجه گیری نیستند.

وی تشویق جوانان به حضور در ورزش برای داشتن زندگی سالم را هدف کلی مجموعه مهرام از تشکیل یک تیم حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: این دین ما نسبت به جامعه است که باید به بهترین نحو ممکن انجام شود.

مدیرعامل باشگاه مهرام به برنامه‌های تیم بسکتبال این باشگاه برای سال آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید قهرمانی در آسیا تکرار شود. فقط امیدواریم این بار بتوانیم سهمیه جهانی را گرفته و در مسابقات جهانی هم شرکت کنیم. رقابت‌هایی که تمام افتخارات‌مان به واسطه حضور در آن کامل می شود.

گنجی همچنین تاسیس آکادمی بسکتبال را یکی دیگر از برنامه‌های باشگاه مهرام برای سال 89 خواند و تاکید کرد: برای قهرمانی در دوره پیشین مسابقات باشگاه‌های آسیا و به نوعی رقم خوردن سومین قهرمانی متوالی مهرام در مسابقات مختلف چنین نذری کرده بودم و باید سال آینده آن را ادا کنم. این آکادمی با هزینه مهرام و به نام ما ساخته می شود اما در صورت بهره برداری می تواند برای کل جامعه بسکتبال مفید و قابل استفاده باشد.

وی تاکید کرد: البته برای تهیه زمین این آکادمی دچار مشکل هستیم. از این جهت که می خواهیم آکادمی بسکتبال در مرکز شهر باشد تا مشکلی برای رفت و آمد جوانان پیش نیاید. اینکه این آکادمی در حاشیه شهر یا خارج از آن ساخته شود، نمی تواند ما را به اهداف‌مان نزدیک کند.

مدیرعامل باشگاه مهرام با اشاره به توجه و تاکید ریاست جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی برای احداث آکادمی بسکتبال، تصریح کرد: مهرام آمادگی کامل دارد تا ساخت چنین مجموعه‌ای را آغاز کند. تمام اقدامات لازم هم انجام شده است. فقط بابت در اختیار گرفتن زمین محل ساخت دچار مشکل هستیم که حل آنهم فقط از عهده سازمان تربیت بدنی یا شهرداری تهران بر می‎آید.

گنجی در خاتمه از توجه مسئولان ورزش و صدا و سیما به رشته بسکتبال تشکر کرد و گفت: آقای سعید لو به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی توجه ویژه‎‏ای به بسکتبال دارد. حضور در سالن آزادی به هنگام برگزاری دیدار فینال موید این موضوع است. مشابه همین توجه را از سوی آقای علی آبادی هم شاهد بودیم. ضمن اینکه امسال صدا و سیما هم وقت بیشتری را صرف رشته بسکتبال کرد. همه این عوامل موجب پیشبرد اهداف بسکتبال می‎شود.