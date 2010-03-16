پایگاهی از متولیان شورای ترافیک در تونل تنگه زاغ تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، حسین هاشمی تختی در جلسه شورای ترافیک استان هرمزگان گفت: برای پذیرایی نوروزی هیچ مشکلی نداشته و آماده پذیرایی از آنها هستیم و امیدواریم با اقدامات صورت گرفته و پیگیری موضوع شاهد آماده شدن تونل تنگه زاغ در 27 اسفندماه برای استفاده مسافران باشیم.

وی متذکر شد: یکی از اقدامات مناسب در دست اجرا در استان نصب دوربین های مدار بسته و کنترل سرعت است که نقش خوبی در مدیریت ترافیک و کنترل راه های ارتباطی دارد.

هاشمی بیان کرد: امیدواریم هرچه زود تر این سیستم در تونل تنگه زاغ که یکی از نقاط حساس مسیر بندرعباس به سیرجان است نصب شود.

استاندار هرمزگان متذکر شد: دستگاه های متولی ترافیک باید هماهنگی لازم را جهت همکاری با یکدیگر و حل مشکلات احتمالی در استان داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نمی توانیم ممنوعیت ترافیک را برای تردد وسایل نقلیه داشته باشیم نیروی انتظامی، اداره راه و ترابری استان و دستگاه های متولی امر، جلسه ای را برای تصمیم گیری درباره نحوه اجرای محدودیت ترافیک گرفته و نتیجه را اطلاع دهند.

وی اشاره کرد: به نظر می رسد استقرار سه جرثقیل برای راه های منتهی به بندرعباس و خود شهر بندرعباس برای امداد رسانی و کارهای پشتیبانی کافی باشد.همچنین از دیگر جرثقیلها می توان دو عدد را برای مسیر بندرعباس به سیرجان، دو عدد برای خود شهر بندرعباس و یک عدد در مسیر بندرعباس به خمیر و یکی دیگر نیز برای مسیر بندرعباس به میناب استفاده کرد.

وی یاد آور شد: فاز اول اسکله شهید حقانی اجرا شده و برای بهره برداری موقت در ایام عید نوروز آماده است و کار آماده سازی اسکله های پهل و لافت نیز در حال اجراست.

وی بیان کرد: مصوبه ای در خصوص یک طرفه کردن برخی از مسیرهای شهر بندرعباس برای رفع برخی از مشکلات ترافیکی در دو سال پیش به تصویب رسیده است که قرار بود از ابتدای بهمن ماه اجرا شود.

هاشمی اظهار کرد: علت تاخیر در اجرای طرح یک طرفه شدن خیابان ها اجرای لوله گذاری فاضلاب در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی بود که اکنون اتمام یافته و می توان پروژه را اجرا کرد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: عده ای زمان مناسب اجرای طرح را تابستان آینده به دلیل کم بودن بار ترافیک می دانند اما این موضوع برای زمستان سال آینده مناسب است و مشکلی را از شرایط کنونی برطرف نمی کند.

استاندار مزایای این طرح یکطرفه شدن خیابان ها را بیش از معایب آن خواند و در خصوص اصلاح هندسی برخی از خیابان ها گفت: شهرداری و نیروی انتظامی باید با کار کارشناسی و بررسی دقیق این برنامه را در دستور کار خود قرار و با هم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

هاشمی با اشاره به مشکلات سال گذشته مسافران در جابجایی درون شهری بندرعباس و برون شهری ابراز کرد: باید از جانب دستگاه های متولی نظارت های لازم صورت پذیرد تا نظم مناسبی در این زمینه ها در استان و شهر بندرعباس داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در شهرستان ها رسیدگی به مسائل ترافیکی و شورای ترافیک بر عهده فرمانداران است که باید نسبت به ورود مهمانان نوروزی اقدامات متناسبی اجام دهند.