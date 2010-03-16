شایعه مرگ "مبارک"/ وجود دلایلی برای تایید شایعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مونیتور، با وجود گزارش مقامات مصر درباره بهبودی وضعیت جسمی "حسنی مبارک" پس از عمل جراحی هفته گذشته در هایدلبرگ آلمان، هم اکنون شایعات زیادی مبنی بر احتمال مرگ رئیس جمهوری این کشور وجود دارد.

در همین حال یک استاد علوم سایسی در دانشگاه قاهره می گوید:هم اکنون مردم مصر با یک شرایط جدی مواجه شده اند و دورانی حساس را تجربه می کنند.

این استاد دانشگاه می افزاید: در صورتی که مبارک در برنامه تلویزیونی هفته آینده شرکت نکند، شک و تردیدهای مردم افزایش می یابد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: حسنی مبارک به صورت موقت و قبل از عمل جراحی خود قدرت را به "احمد نظیف" نخست وزیر مصر واگذار کرد. اگر مبارک از ناتوانی جسمانی خود خبر داده بود، سخنگوی مجلس به عنوان رئیس جمهوری موقت مصر انتخاب می شد و انتخابات ریاست جمهوری باید طی دو ماه آینده برگزار می شد.

مبارک 81 ساله که جمعه گذشته برای انجام عمل جراحی کیسه صفرای خود در بیمارستان بستری شده بود برای دومین بار است که پس از سال 2004 اختیارات ریاست جمهوری را برای مدتی محدود به نخست وزیر واگذار می کند.

حسنی مبارک از سال 1981 تاکنون برای 5 دوره متوالی ریاست جمهوری مصر را بر عهده دارد و گفته می شود که وی قصد دارد ریاست جمهوری را در خاندان خود موروثی کند و جمال مبارک پسر وی جانشین او شود هر چند که خاندان مبارک به طور علنی به این موضوع اشاره نمی کنند و مخالفت خود را با موروثی شدن اعلام کرده اند.