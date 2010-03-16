امضای قرارداد عملیاتی صدور گاز به پاکستان تا جمعه

حجت‌الله غنیمی ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای قرارداد عملیاتی صادرات گاز طبیعی به پاکستان تا پایان هفته جاری، گفت: این قرارداد عملیاتی قرار است که بین مقامات دو کشور در ترکیه امضا شود.

نماینده ایران در مذاکرات خط لوله صلح با تاکید بر اینکه متون قرارداد و مدارک آن پیش‌تر در تهران تنظیم و توسط نمایندگان دو کشور پاراف شده بود، تصریح کرد: آخرین بخش‌های قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان شامل قرارداد عملیاتی و توافق رئوس عبور گاز به هند خواهد بود.

به گزارش مهر، غنیمی فرد 11 اسفند ماه امسال با اشاره به امضای قرارداد عملیاتی صادرات گاز به پاکستان تا 9 مارس ( 18 اسفند ماه 1388) گفته بود: پاکستان آمادگی خود را برای ترانزیت گاز طبیعی ایران به هند اعلام کرده است.

این مقام مسئول همچنین درباره تاخیرهای ایجاد شده در امضای این قرارداد اظهار کرده بود: گاهی زمان تاریخ تعیین شده برای امضای قرارداد اتفاقاتی افتاده که منجر به تاخیر در زمان تشکیل نشست شده است و از مهمترین آنها تغییر سمت مسوولان مذاکره کننده بوده که در نتیجه تا کسب اطلاعات توسط فرد جدید برای حضور در نشست نیاز به زمان بیشتری شده و تاخیر ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به توافق با پاکستان برای انتقال گاز از خاک این کشور به یک کشور ثالث، بیان کرده بود: هم اکنون مجموعه قراردادی آماده امضا شده که باید این قرارداد در یک کشور ثالث (ترکیه) به امضای دو طرف برسد.

در همین حال پیشتر سید رضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از توافق با پاکستان برای تضمین امنیت گاز صادراتی ایران به هند در خاک پاکستان خبر داده و به مهر گفته بود: بر اساس روال معمول ایران گاز را باید در مرز خود تحویل پاکستان دهد و پاکستان باید گاز را به سایر خریداران تحویل دهد.

علیرضا غریبی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران هم در رابطه با آخرین وضعیت ساخت خط لوله هفتم سراسری (صلح) با بیان اینکه ساخت این خط لوله در دو قطعه مراحل پایانی ساخت را پشت سر می گذارد، گفته بود: پیش بینی می کنیم قطعه بندرعباس ایرانشهر تا اردیبهشت 89 و قطعه عسلویه- بندرعباس تا مرداد سال آینده در مدار بهره برداری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ساخت فازهای بعدی این خط لوله برای اتصال به شبکه گاز پاکستان هنوز ابلاغ نشده است، تبیین کرد: به طور متوسط برای اتصال خط هفتم به کشور پاکستان باید بین 200 تا 250 کیلومتر خط لوله جدید ساخته شود.

به گزارش مهر، قرارداد گازی ایران و پاکستان خرداد ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران امضا شده است.