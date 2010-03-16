سفره های جشنواره هفت سین در گلستان پهن شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان پیش از ظهر سه شنبه درمراسم افتتاحیه جشنواره هفت سین مرکز تربیت معلم دختران امام خمینی (ره) شهرستان گرگان افزود: پرداختن به سنتهای زیبای ایرانی اسلامی در تحکیم خانواده بسیار موثر است.

نصرت بابایی اظهار داشت: برگزاری این گونه جشنواره ها می تواند در معرفی سنت های زیبای کشورمان ایران موثر باشد، زیرا این سنتها خانواده ها را ملزم می کند در لحظه تحویل سال نو همه در کنار هم قرار گیرند، کینه و کدورتها را از خود دور کرده و به صله رحم بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: بانوان هنرمند گرگانی با ارئه آثار هنری خود در این جشنواره با ردیگر توانمندی خود را نشان دادند.

بابایی در این جشنواره، تلاش مسئولین مرکز تربیت معلم دختران امام خمینی (ره) گرگان را قابل تحسین معرفی کرد.

جشنواره هفت سین مرکز تربیت معلم دختران امام خمینی (ره) گرگان با ارا ئه آثار هنری اساتید، دانشجویان و دانش آموزان دختر هنرستانها و دبیرستانهای کار و دانش در زمینه سفره آرایی، تزیین سفره هفت سین و ارائه شیرینی های سنتی به مدت پنج روز در این مرکز بر پاست.