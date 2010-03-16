به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین مقالات استادان و نویسندگان برتر بخش فراخوان مقالات همایشهای سوم و چهارم روابط عمومی الکترونیک از سوی دبیرخانه دائمی این همایش به صورت کتاب به چاپ می‌رسد.

"فرهنگ، ارتباطات، فناوری و روابط عمومی" از پروفسور یحیی کمالی پور، "روابط عمومی سبز: انتقال ازنگاه تک فضایی به نگاه دو فضایی با رویکرد سلامت و تعالی انسان و طبیعت" نوشته دکتر سعید رضا عاملی و "روابط عمومی الکترونیک در جامعه اطلاعاتی " از دکتر شهیندخت خوارزمی از جمله مقالاتی هستند که در این کتاب درج خواهد شد.

از میان مقالات واصله به دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک در دو دوره گذشته نیز مقالاتی در این کتاب منتشر می شوند که برخی از آنها عبارتند از "تکنیکهای داده کاوی در روابط عمومی الکترونیکی" نوشته مشترک محسن رضوانی، والا علی روحانی و مرتضی زاهدی، "اعتبار و اعتماد پیمایشهای الکترونیک در روابط عمومی الکترونیک" نوشته مشترک دکتر محمد رضا رسولی و حسین امامی، " شبکه‌های اجتماعی- یکپارچه‌سازی خدمات در روابط عمومی الکترونیک" نوشته جواد افتاده.

این کتاب همزمان با پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک منتشر و به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود.

این همایش با شعار "روابط عمومی الکترونیک؛ روابط عمومی کاربردی" در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1389 در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

