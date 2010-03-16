دومین المپیاد ورزشی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این المپیاد که از هفتم اسفندماه به میزبانی دانشگاه ‏آزاد اسلامی مشهد در سه رشته والیبال، فوتسال و هندبال آغاز بکار کرده بود، ظهر سه شنبه با قهرمانی واحد مشهد ‏به کار خود پایان داد.

در این مسابقات در رشته والیبال تیم مشهد، نیشابور و بجنورد به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست ‏یافتند.

در رشته فوتسال مشهد بر سکوی نخست ایستاد و نیشابور و شیروان مقامهای دوم و سوم را از آن خود ‏کردند.

‏در هندبال نیز قوچان اول، سبزوار دوم و مشهد سوم شد.

‏در مراسم اختتامیه این المپیاد که با حضور دکتر پیمانی زاد، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ‏مشهد، دکتر معرفتی مدیر تربیت بدنی منطقه 9 دانشگاه، خالقی مدیر روابط عمومی و محمد خانی ‏مدیر فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد همراه بود، با اهدای کاپ قهرمانی و مدال از ‏ورزشکاران برتر منطقه 9 تجلیل شد.

المپیاد ورزشی پسران منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی در سه رشته والیبال، بسکتبال و ‏فوتبال با قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمه اول اسفندماه سالجاری انجام شده بود.

‏دومین دوره المپیاد ورزشی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی در 13 رشته ورزشی ویژه ‏برادران و 8 رشته ورزشی ویژه خواهران به میزبانی چهار واحد مشهد ، نیشابور، سبزوار و بجنورد ‏انجام پذیرفت.