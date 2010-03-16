صدور 1800 پروانه‌ تاسیس و بهره برداری از صنایع و معادن در‌ آذربایجان ‌شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در 11 ماه نخست امسال هزار و 354 فقره جواز تاسیس و توسعه و 482 فقره پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی صادر شده است.

وی افزود: پروانه های تاسیس و توسعه صادر شده با پیش بینی سرمایه گذاری 45هزار و 215 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 30 هزار و 450 نفر صادر گردیده و واحدهای به بهره برداری رسیده نیز با سرمایه گذاری شش هزار و 827 میلیارد ریال بوده و برای پنج هزار و 509 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی یادآور شد: هم اکنون در استان و در بخش صنعت بیش از 18 هزار و 193 فقره جواز تاسیس و توسعه معتبر و تعداد هفت هزار و 661 فقره پروانه بهره برداری معتبر با سرمایه گذاری 37 هزارمیلیارد ریال و اشتغال 117هزار و 474نفر موجود است.

به گفته مسافری از مجموع جوازهای صادره تعداد یک هزار و 936 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 22هزار و 224میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 53هزار و 529نفر دارای پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد است.

وی در بیان جزئیات مربوط به واحدهای دارای پیشرفت 60 درصدی نیز گفت: تعداد 988 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری یک هزار و 25میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 29 هزار و 277نفر دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تعداد 630 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 5هزار و 135 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 17هزار و 823نفر هم دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد است.

وی افزود: در بین مجوزهای صادره در 11 ماهه نخست امسال، گروه صنایع تولیدی کانی غیر فلزی از نظر تعداد با 294 فقره گروه صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی با پیش بینی اشتغال شش هزار و 322 نفر، گروه صنایع فلزی از نظر پیش بینی سرمایه گذاری با 20هزار و 926 میلیارد ریال بیشترین رقم را به خود اختصاص داده اند.