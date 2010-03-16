صدور 1800 پروانه‌ تاسیس و بهره برداری از صنایع و معادن در‌ آذربایجان ‌شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در 11 ماه نخست امسال هزار و 354 فقره جواز تاسیس و توسعه و 482 فقره پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی صادر شده است.
وی افزود: پروانه های تاسیس و توسعه صادر شده با پیش بینی سرمایه گذاری 45هزار و 215 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 30 هزار و 450 نفر صادر گردیده و واحدهای به بهره برداری رسیده نیز با سرمایه گذاری شش هزار و 827 میلیارد ریال بوده و برای پنج هزار و 509 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی یادآور شد: هم اکنون در استان و در بخش صنعت بیش از 18 هزار و 193 فقره جواز تاسیس و توسعه معتبر و تعداد هفت هزار و 661 فقره پروانه بهره برداری معتبر با سرمایه گذاری 37 هزارمیلیارد ریال و اشتغال 117هزار و 474نفر موجود است.
به گفته مسافری از مجموع جوازهای صادره تعداد یک هزار و 936 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 22هزار و 224میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 53هزار و 529نفر دارای پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد است.
وی در بیان جزئیات مربوط به واحدهای دارای پیشرفت 60 درصدی نیز گفت: تعداد 988 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری یک هزار و 25میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 29 هزار و 277نفر دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد است.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تعداد 630 فقره مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 5هزار و 135 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 17هزار و 823نفر هم دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد است.
وی افزود: در بین مجوزهای صادره در 11 ماهه نخست امسال، گروه صنایع تولیدی کانی غیر فلزی از نظر تعداد با 294 فقره گروه صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی با پیش بینی اشتغال شش هزار و 322 نفر، گروه صنایع فلزی از نظر پیش بینی سرمایه گذاری با 20هزار و 926 میلیارد ریال بیشترین رقم را به خود اختصاص داده اند.
به گفته وی همچنین در بین پروانه های بهره برداری صادره در سال جاری گروه صنایع شیمیایی از نظر تعداد با 103فقره، گروه صنایع کانی غیرفلزی از نظر سرمایه گذاری با دوهزار و 130میلیارد ریال و گروه صنایع غذایی، بهداشتی، آشامیدنی و دارویی از نظر اشتغال با یک هزار و 593 نفر نیز بیشترین رقم را دارا هستند.
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