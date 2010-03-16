دستفروشان شهرکرد در آستانه عید ساماندهی می شوند

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با مشارکت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به منظور تسهیل در رفت و آمد همشهریان، حفظ حقوق شهروندی، رفع مزاحمت های ناشی از دستفروشی در معابر مرکزی این شهر به صورت شبانه روزی انجام می شود.

وی افزود: برای ساماندهی دستفروشان، پارک سوار میدان انقلاب و بازار روز در نظر گرفته شده و محل سابق نمایشگاه های دائمی استان در خیابان فردوسی شمالی توسط شهرداری شهرکرد با مشارکت بخش خصوصی و با گنجایش 70 غرفه نیز آماده ارائه خدمات به دست فروشان است.

نوریان از افراد دستفروش سطح شهر که همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز تعداد آنها در خیابان ملت شهرکرد و معابر مجاور آن افزایش پیدا می کند خواستار استقرار در محل های اختصاص یافته شد.

وی خاطرنشان کرد: ماموران شهرداری در صورت مشاهده تخلفات و مزاحمتهای در مرحله اول به ارائه اخطار شفاهی پرداخته و درصورت عدم رعایت از سوی افراد خاطی اقدام به جریمه و نسبت به جمع آوری و ضبط اجناس اصناف مزاحم و دستفروش با همکاری ماموران اداره نظارت بر اماکن نیروی انظامی جهت ارجاع به مراجع قانونی اقدام خواهند کرد.

