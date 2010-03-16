کمانداران ایرانی به مرحله حذفی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا از امروز با حضور 222 ورزشکار از کشورهای استرالیا، بنگلادش، بوتان، چین، هنگ کنگ، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، لائوس، میانمار، نپال، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، ویتنام و تیم سوئیس به عنوان میهمان در شهر بانکوک آغاز شد.

بانوان کمانداران کشورمان امروز در دور مقدماتی کمان ریکرو با تیراندازان شرکت کننده به رقابت پرداختند و با کسب امتیازات لازم به دور حذفی راه یافتند.

در پایان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها زهرا شمس با 575 امتیاز در رده سی‌ام ایستاد، یاسمن شیریان با 572 امتیاز عنوان سی و چهارم را به خود اختصاص داد، آرزو حیدری با 558 امتیاز سی و هشتم شد و افروز مولوی فر با 104 امتیاز به عنوانی بهتر از چهل و نهم دست پیدا نکرد. در رده بندی تیمی دور مقدماتی نیز تیم ریکرو بانوان ایران در رده نهم ایستاد.

دومین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ تیراندازی باکمان آسیا از امروز به مدت سه روز در تایلند برگزار می شود.