250 برگزیده جشنواره قرآنی کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان با معرفی 250 نفر برگزیده، در حضور مهندس بیادی و احمد مسجد جامعی اعضای شورای شهر تهران، حجت الاسلام محمدی رئیس مرکز توسعه و ترویج قرآن کریم وزارت ارشاد و دکتر محمد جواد شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سالن ایران زمین شهرداری پایان یافت.



مهندس بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم به اهمیت قرآن در زندگی اشاره کرد و گفت: قرآن، بهترین موعظه هاست و ما باید در تمام مراحل زندگی، از آن بهره ببریم و سازمان فرهنگی هنری در دوره مدیریت جدید، کارهای قرآنی را در طلیعه کارهایش قرار داده است. ولی اینها کافی نیست و فعالیت قرآنی در مساجد باید شکل بگیرد و رشد کند، چون سرمایه ما مسجد و قرآن است.



علی اکبر توپچی رئیس فرهنگسرای قرآن و دبیر جشنواره نیز در گزارشی از اجرای دوازدهمین جشنواره قرآنی گفت: در این دوره، پنج هزار نفر در بخش حفظ و 1003 پسر و 1300 دختر در بخش قرائت و 1005 پسر و 1160 دختر در بخش ترتیل شرکت کرده اند. در بخش مفاهیم و جدول هم قریب به 40 هزار نفر شرکت کرده اند که به صورت ملی و بین المللی برگزار شد.



توپچی ادامه داد: اگر بخواهیم در بحث قرآن موفق شویم، باید استمرار در برنامه ها صورت گیرد و در نظر داریم دوره های فشرده به صورت شبانه روزی برگزار کنیم تا استعداد ها بیشتر در موقعیت قرآنی قرار گیرند و خود را نشان دهند و این برنامه را به صورت خاص برای منتخبان به اجرا خواهیم گذاشت.

