30 مصوبه زمستانی در شهر گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تصویب هزینه سفر به مبلغ 439 میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 41701 ماده 17 شهری برای نیروهای شرکتی شهرداری گرگان، مساعدت به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان از محل ماده 17 به تیم فوتسال بانوان سرخ پوش شهرداری گرگان، تصویب کمک مالی به دانش آموزان بی بضاعت آموزش و پرورش شهر گرگان به مبلغ 100 میلیون ریال از جمله مصوبات این نهاد است.

تصویب موضوع رفع سد معبر در خیابان های شهر و مشکلات آن و درخواست ترک تشریفات و انعقاد قرارداد با یک شرکت تامین نیرو تحت پوشش نیروی انتظامی تا پایان سال به طوری که همه روز به تعداد 21 نفر از نیرو شهرداری فعال باشند، تصویب درخواست صدور مجوز جهت پرداخت به مبلغ 118 میلیون و 335 هزار و 600 ریال از سوی شهرداری به حساب دادگستری از دیگر تصمیات است.

تصویب موضوع اخذ جرایم و عوارض مازاد بر 60 درصد تخلفات ساختمانی،تصویب موضوع عدم پرداخت هیچگونه غرامتی بابت اعیانی ساخت و سازهایی که به صورت غیر مجاز در سال 89 در مسیر اجرای طرح های شهرداری انجام گرفته است، تصویب موضوع تعریض 30 متری قلعه حسن و توافق با آقای امیر علم خیلی، تصویب موضوع فضای سبز ایرانمهر بالا-ابوذر 39 و توافق با خانم اعظم علیزاده از دیگر مصوبات شورای شهر گرگان است.

تصویب کمک به اعزام کاروان راهیان نور با قید اینکه 35 نفر از نیروهای شهرداری نیز جهت این اعزام در نظر گرفته شوند، تصویب موضوع اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه زیارت و توافق با خانم سلیمه خواجه، تصویب موضوع مساعدت به اجرای کنسرت آقای محسن یاحقی به مبلغ 5 میلیون ریال از محل ماده 17، تصویب موضوع خرید 11 دستگاه اتوبوس برای سرویس های سیار از محل اعتبارات عمران و توافق با سازمان اتوبوس رانی گرگان از دیگر تصمیمات اعضای شورای شهر گرگان در زمستان سالجاری است.

تصویب موضوع درخواست آقای التفات کامیاب مبنی بر واگذاری واحد های تجاری و خدمات بابت عوارض و پروانه ساختمانی، صویب مساعدت به فرزند همکار شهرداری آقای علی اکبر حق شناس جهت مداوای بیماری به مبلغ 5 میلیون ریال، تصویب مرضوع تاسیس و راه اندازی مرکز گرگان شناسی، تصویب موضوع راه اندازی خانه مداحان و مساعدت مالی بابت اجاره یکساله تا سقف 15 میلیون تومان از از محل ماده 17 از دیگر تصمیمات اعلام شد.

تصویب موضوع پیشنهاد افزایش قیمت بلیت اتوبوس از 350 ریال به 400 ریال، تصویب موضوع هزینه پیشنهادی جشنواره شهر الکترونیک گرگان، تصویب موضوع انجام مطالعات طرح جامع شهر و حریم شهر گرگان به صورت ترک تشریفات به شرکت مهندسان مشاور پارت به مبلغ 590 میلیون ریال، تصویب موضوع بهره برداری مطلوب و نظافت دائم سرویس های بهداشتی سطح شهر و واگذاری آن به صورت اجاره بر مبنای قیمت پایه کارشناسی از دیگر مصوبات است.

تصویب موضوع اجرای طرح احداث پارک در محله آب شرشر و پرداخت مبلغ 650 میلیون و 64 هزار و 500 ریال به آقای عباس لگزایی، تصویب موضوع احداث پروژه هنداسیون پل های عابر پیاده میدان شهرداری با شرکت مه فخر به مبلغ 171 میلیون و 76 هزار ریال از محل ردیف 330303 بودجه، تصویب موضوع ارایه تسهیلات جهت حمایت از ساخت و سازمسکن در بافت فرسوده شهری و نوسازی این گونه بافت ها و تمدید مصوبه برای مدت یکسال، تصویب موضوع اجرای فضای سبز عمومی و گردشگری اراضی هزارپیچ و توافق با شرکت تعاونی مزرعه نمونه ارتش از جمله مصوبات شورای گرگان است.

تصویب موضوع اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و پیشنهاد 10 درصد به کلیه مصوبات عوارضی سال 87 جهت سال 89، تصویب موضوع تهیه 35 دستگاه لپ تاپ به منضور ارتقای سطح علمی و عملی پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر، تصویب موضوع کسر نمودن مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال باقیمانده اعتبار ردیف 310207 پروژه تملک زندان و اضافه کردن آن به ردیف 320108 پروژه احداث کانال ها و تصویب موضوع تملک ده هکتار از اراضی موقوفه امام زاده سلیمان هاشم آباد برای انتقال آرامستان از دیگر مصوبات زمستانی شورای شهر گرگان اعلام شد.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.