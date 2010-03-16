تاکید وزیر علوم بر برخورد با ترویج سکولاریسم و نامه نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که فعالیت کاری خود را در روز برگزاری مراسم با تاکید بر دین و علم به عنوان دو بال آموزش عالی آغاز کرد بارها و بارها بر توجه به ارزشهای اسلامی و ولایت پذیری در دانشگاهها تاکید کرده است.



کامران دانشجو در تاکید بر این موضوعات در آخرین اظهار نظر خود در جلسه هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان تاکید کرد: ما باید این را بدانیم که دانشگاهها محل کادر سازی برای یک جناح یا یک دولت خاص نیست و باید تمام تلاش ما بر این باشد که در دانشگاهها کادرسازی و تربیت نیرو برای نظام صورت گیرد و با این دیدگاه ما از افرادی که در دانشگاهها فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چارچوبی که قانون و اسلام برایمان مشخص کرده حمایت می ‌کنیم اما ترویج مفاهیم ضد نظام و سکولار در سطح دانشگاهها را ممنوع می‌دانیم.



وزیر علوم به تازگی در جمع خبرنگاران نیز با تاکید بر اینکه چنانچه فضای اسلامی در دانشگاهها ایجاد شود قطعا موفقیتهای بیشماری کسب خواهیم کرد از برخی افرادی که معتقدند با ایجاد فضای لیبرالیست یا سکولار در دانشگاه به پیشرفت می رسیم انتقاد کرد و گفت: چنانچه قرار است دانشگاههای کشور به پیشرفت همه جانبه دست یابند باید فضای اسلامی در دانشگاهها برقرار شود.



وی همچنین بر توجه به جذب اعضای هیئت علمی و انطباق آن با دانشگاه اسلامی تاکید کرده و گفته است: به هیچ عنوان اجازه نمی دهم سکولاریسم و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی در دانشگاهها تریج یابد. اگر روسای دانشگاه اجازه ترویج این مسائل را در دانشگاهها بدهند برخورد می کنیم. آنها نباید اجازه چنین فعالیتهایی را در دانشگاهها بدهند.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است: یکی از مسائلی که در گذشته در دانشگاهها حاکم بود این بود که دین از بسیاری از فعالیتها خارج شده بود بنابراین این مشکل را نمی توان به یک باره اصلاح کرد اما همین که از ابتدا گفتم دغدغه دین دارم بدانید شعار نیست و کم کم بستر آن فراهم می شود.



وی اظهار داشت: در این راستا عنوان کرده ام که از این پس استادی را که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمی کنیم آئین نامه جذب اعضای هیئت علمی نیز در این راستا حرکت می کند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تاکیدات کامران دانشجو بر مبارزه با سکولاریسم و ترویج ضد نظام در دانشگاهها نامه ای به وزیر علوم نوشته اند و در این نامه که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم منتشر شده است بر برخورد با معاندین با نظام اسلامی و عناصر ساختار شکن و مروجین سکولاریسم و تضعیف کنندگان نظام تاکید شده است.



در نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم پیام فرهنگی انقلاب اسلامی محوری ترین و اساسی ترین مولفه ای است که رسالت ترویج و تبلیغ آن بر دوش نخبگان و اساتید است.



نمایندگان در نامه خود به وزیر علوم آورده اند: در سه دهه گذشته، انقلاب اسلامی با هجمه های مختلف مواجه بوده است که از همه توطئه ها و فشارهای دشمنان کینه توز با عزت و سربلندی عبور کرده و با اتکال به ذات باری تعالی، هدایت و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و عزم و همت مردم شریف و مسلمان ایران همچنان به پیش می رود.



نقش اساتید مومن و متعهد در این فرایند تکاملی بسیار مهم و قابل توجه بوده و است ولیکن اقدامات برخی افراد معاند با نظام اسلامی قابل قبول نیست.



در هیچ کجای دنیا امکانات و فرصتها را سخاوتمندانه در اختیار کسانی که تیشه به ریشه نظام و ارزشهای حاکم بر جامعه می زنند، قرار نمی دهند

فلذا ما نمایندگان مردم از جنابعالی خواهانیم تا با معاندین با نظام اسلامی و عناصر ساختار شکن و مروجین سکولاریسم و تضعیف کنندگان نظام برخورد قاطع و جدی داشته باشید.



کامران دانشجو در تاکید بر این موضوعات در آخرین اظهار نظر خود در جلسه هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان تاکید کرد: ما باید این را بدانیم که دانشگاهها محل کادر سازی برای یک جناح یا یک دولت خاص نیست و باید تمام تلاش ما بر این باشد که در دانشگاهها کادرسازی و تربیت نیرو برای نظام صورت گیرد و با این دیدگاه ما از افرادی که در دانشگاهها فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چارچوبی که قانون و اسلام برایمان مشخص کرده حمایت می ‌کنیم اما ترویج مفاهیم ضد نظام و سکولار در سطح دانشگاهها را ممنوع می‌دانیم.



وزیر علوم به تازگی در جمع خبرنگاران نیز با تاکید بر اینکه چنانچه فضای اسلامی در دانشگاهها ایجاد شود قطعا موفقیتهای بیشماری کسب خواهیم کرد از برخی افرادی که معتقدند با ایجاد فضای لیبرالیست یا سکولار در دانشگاه به پیشرفت می رسیم انتقاد کرد و گفت: چنانچه قرار است دانشگاههای کشور به پیشرفت همه جانبه دست یابند باید فضای اسلامی در دانشگاهها برقرار شود.



وی همچنین بر توجه به جذب اعضای هیئت علمی و انطباق آن با دانشگاه اسلامی تاکید کرده و گفته است: به هیچ عنوان اجازه نمی دهم سکولاریسم و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی در دانشگاهها تریج یابد. اگر روسای دانشگاه اجازه ترویج این مسائل را در دانشگاهها بدهند برخورد می کنیم. آنها نباید اجازه چنین فعالیتهایی را در دانشگاهها بدهند.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است: یکی از مسائلی که در گذشته در دانشگاهها حاکم بود این بود که دین از بسیاری از فعالیتها خارج شده بود بنابراین این مشکل را نمی توان به یک باره اصلاح کرد اما همین که از ابتدا گفتم دغدغه دین دارم بدانید شعار نیست و کم کم بستر آن فراهم می شود.



وی اظهار داشت: در این راستا عنوان کرده ام که از این پس استادی را که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمی کنیم آئین نامه جذب اعضای هیئت علمی نیز در این راستا حرکت می کند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تاکیدات کامران دانشجو بر مبارزه با سکولاریسم و ترویج ضد نظام در دانشگاهها نامه ای به وزیر علوم نوشته اند و در این نامه که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم منتشر شده است بر برخورد با معاندین با نظام اسلامی و عناصر ساختار شکن و مروجین سکولاریسم و تضعیف کنندگان نظام تاکید شده است.



در نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم پیام فرهنگی انقلاب اسلامی محوری ترین و اساسی ترین مولفه ای است که رسالت ترویج و تبلیغ آن بر دوش نخبگان و اساتید است.



نمایندگان در نامه خود به وزیر علوم آورده اند: در سه دهه گذشته، انقلاب اسلامی با هجمه های مختلف مواجه بوده است که از همه توطئه ها و فشارهای دشمنان کینه توز با عزت و سربلندی عبور کرده و با اتکال به ذات باری تعالی، هدایت و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و عزم و همت مردم شریف و مسلمان ایران همچنان به پیش می رود.



نقش اساتید مومن و متعهد در این فرایند تکاملی بسیار مهم و قابل توجه بوده و است ولیکن اقدامات برخی افراد معاند با نظام اسلامی قابل قبول نیست.



در هیچ کجای دنیا امکانات و فرصتها را سخاوتمندانه در اختیار کسانی که تیشه به ریشه نظام و ارزشهای حاکم بر جامعه می زنند، قرار نمی دهند

فلذا ما نمایندگان مردم از جنابعالی خواهانیم تا با معاندین با نظام اسلامی و عناصر ساختار شکن و مروجین سکولاریسم و تضعیف کنندگان نظام برخورد قاطع و جدی داشته باشید.