اصلاح الگوی مصرف اصلی ترین پیام قانون هدفمندسازی یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در آخرین جلسه ستاد ارتقای مدیریت بهره وری و اصلاح الگوی مصرف خراسان رضوی در سال جاری افزود: این ستاد با توجه به نام گذاری سال 88 مقام معظم رهبری در استان تشکیل شد و تا کنون دستاوردهای بسیار مهمی در زمینه اصلاح الگوی مصرف داشته و سعی می کنیم در خراسان رضوی تا نهادینه کردن این سنت پسندیده از تمام امکانات استان برای پیشبرد آن استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: ادارات و سازمان های استان باید اصلاح الگوی مصرف را از مجموعه خود آغاز نمایند.

صلاحی تصریح کرد: استان خراسان رضوی با توجه به وجود بارگاه منور امام هشتم (ع) باید در همه زمینه ها از جمله در زمینه اصلاح الگوی مصرف نمونه باشد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از نتایج بسیار مهم اصلاح الگوی مصرف، کاهش سه متر مکعبی مصرف آب هر خانوار به طور متوسط در استان است.

وی گفت: به تمام فرمانداری های استان ابلاغ شده که از 15 فروردین الی 15 اردیبهشت سال 89 نسبت به دو جداره نمودن پنجره های ساختمان های خود اقدام کنند که طی برآورد انجام شده هزینه آن پس از دو سال از محل صرفه جویی انرژی مستهلک می گردد.

استاندار خراسان رضوی از تمامی دستگاه ها و فرمانداری های استان که در زمینه اصلاح الگوی مصرف فعال بوده اند تشکر کرد.

وی همچنین از خبرنگاران، خبرگزاری ها و روزنامه های استان به دلیل همراهی آنان در طول سال قدردانی کرد.

صلاحی از فرمانداران شهرستان های طرقبه، شاندیز، فریمان و زاوه خواست که هرچه زودتر گزارش عملکرد ستاد شهرستان را به ستاد استان اعلام کنند.

در این جلسه مدیرکل آب و فاضلاب خراسان رضوی، فرماندار تربت حیدریه و دبیر کمیته آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات به بیان اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح الگوی مصرف در حوزه مسوولیت خود پرداختند.