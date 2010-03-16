بحران کمبود دارو نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز روز سه شنبه در نشست خبری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: مصرف داروی ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی آن افزایش یافته است به طوری که امسال بیشترین یارانه دارویی به تولیدکنندگان داخلی پرداخت شده است.

وی به عنوان نمونه از افزایش مصرف داروی ایرانی" ام اس" در مقایسه با مشابه خارجی آن خبر داد و افزود: از 300 مورد نمونه داروی جمع آوری شده از بازار برای بررسی، فقط سه درصد دچار مشکل بود. در صورتی که تا 10 درصد نیز قابل قبول است.

مدیرکل داروی وزارت بهداشت در مورد علت استقبال برخی مردم از داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارد، گفت: قسمتی از دارو به تبلیغات و بازاریابی مربوط می‌شود.