شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی ویژه فرهنگیان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران با اعلام این خبر افزود: در راستای سیاست‌ پاسخگویی سریع و شفاف به ارباب رجوع و با توجه به تنوع خدمات و گستردگی پوشش جمعیتی سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور باید شرایطی در واحدهای اجرایی شکل می گرفت که کار مراجعه کنندگان در کمترین زمان ممکن و به راحتی صورت گیرد.

محمدرضا صفاهانی گفت: در همین راستا تصمیم گرفته شد تا برای دستیابی به این هدف مهم شعب اقماری در کنار شعب تامین اجتماعی راه اندازی شود.

وی افزود: با افتتاح شعبه اقماری فرهنگیان هفت هزار نفر از معلمان حق التدریس در سال جاری مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران برای دریافت خدمات بیمه‌ای خود می‌توانند به این شعبه مراجعه کنند و در سال آینده نیز امکان پوشش تا سقف 65 هزار نفر نیز می رسد.