اراده کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در کرج وجود ندارد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: عزم جدی برای حل اصولی مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در کرج ایجاد نشده و در این زمینه نیازمند یک تعامل جدی و همه جانبه هستیم.

وی بیان کرد: مدیران شهرداری های مناطق و شوراها در شهرستان کرج از مهمترین دستگاه هایی هستند که در صورت تعامل مطلوب بین آنها حل مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان سرعت و بهبود بیشتری پیدا می کند.

این مسئول بیان کرد: البته در این زمینه تنها شهرداری و شورا مسئول نیستند و لازم است همه دستگاه ها و ادارات ذیربط دیگر نیز به کمک آنها بیایند.

گروسی اظهار داشت: البته نباید در تحلیل معضل ساخت و ساز غیرمجاز، تنها به یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل توجه داشته باشیم بلکه لازم است همه موارد را در نظر بگیریم و به تحلیل همه آنها بپردازیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: این امر کمک می کند تا برای رفع معضل یادشده راهکارهای مطلوبتری ارائه شود و این راهکارها نتایج عملی تر و درخشان تری به همراه داشته باشد.

گروسی عنوان داشت: مشکل ساخت و ساز غیرمجاز از مدتها پیش مطرح بوده و تلاشهای زیادی نیز جهت جلوگیری از آن صورت گرفته اما به دلیل جامع نبودن نگاه در این زمینه، تلاشها به طور کامل ثمر نداده است.

وی یادآ<ر شد: لازم است در اسرع وقت، اقدامات ریشه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد و در این زمینه به سراغ کارهای زیربنایی و فرهنگسازی برویم.