اراده کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در کرج وجود ندارد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: عزم جدی برای حل اصولی مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در کرج ایجاد نشده و در این زمینه نیازمند یک تعامل جدی و همه جانبه هستیم.
وی بیان کرد: مدیران شهرداری های مناطق و شوراها در شهرستان کرج از مهمترین دستگاه هایی هستند که در صورت تعامل مطلوب بین آنها حل مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان سرعت و بهبود بیشتری پیدا می کند.
این مسئول بیان کرد: البته در این زمینه تنها شهرداری و شورا مسئول نیستند و لازم است همه دستگاه ها و ادارات ذیربط دیگر نیز به کمک آنها بیایند.
گروسی اظهار داشت: البته نباید در تحلیل معضل ساخت و ساز غیرمجاز، تنها به یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل توجه داشته باشیم بلکه لازم است همه موارد را در نظر بگیریم و به تحلیل همه آنها بپردازیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: این امر کمک می کند تا برای رفع معضل یادشده راهکارهای مطلوبتری ارائه شود و این راهکارها نتایج عملی تر و درخشان تری به همراه داشته باشد.
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