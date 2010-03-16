دالایی لاما حق انتخاب جانشین خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانفرانسیسکو کرونیکل، پادما کولینگ فرماندار تبت طی یک نشست خبری در کنگره ملی خلق در اظهاراتی موضع دولت چین را در رابطه با مسئله انتخاب جانشین دالایی لاما به عنوان یکی از حساس ترین موضوعات مربوط به آینده تبت مورد تأکید قرار داد.

دولت چین پیشتر اعلام کرده بود که دالایی لامای آینده باید از سوی دولت مورد تأیید قرار گیرد. اظهارات فرماندار تبت احتمال این امر را بیشتر کرد که جانشین دالایی لاما رهبر معنوی و معزول شده بودیسم تبتی با دو لامای جدید صورت می گیرد که یکی با سنتهای راهبان تبت انتخاب می شود و دیگری از سوی دولت چین منصوب خواهد شد.

به رغم تلاشهای چین برای برچسب زدن به دالای لاما به عنوان جدائی طلب ، بسیاری از تبتی ها هنوز هم برای وی احترام قائل هستند و از اقدام چین مبنی بر ممنوع شدن تصویر وی در این کشور ابراز انزجار کرده اند. این درحالی است که دالایی لامای 74 ساله که در هندوستان زندگی می کند در اظهارات خود در رابطه با ادامه یافتن سنت تناسخ برای انتخاب دالایی لامای بعدی به طور قطعی به مسئله ای اشاره نکرده است.

به صورت تاریخی تناسخ از سوی راهبان با اتکا به نشانه های عرفانی مدنظر خود شناسایی می شود اما بسیاری از تبتی ها از این امر واهمه دارند که دولت چین تلاش کند این فرآیند را به یغما ببرد.

به دلیل حساس بودن وضعیت تبت، دالایی لاما پیشتر انتخاب دالایی لامای پانزدهم در زمان حیات خود و حتی مؤنث بودن دالایی لاما را مورد اشاره قرار داده است.

