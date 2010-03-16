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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

جواب شورای نگهبان هنوز به مجلس اعلام نشده است

جواب شورای نگهبان هنوز به مجلس اعلام نشده است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شورای نگهبان درباره رفع 15 ایراد گرفته شده به بودجه هنوز به مجلس اعلام نشده است .

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس آخرین تماسی که با اداره قوانین مجلس داشتم هنوز جواب شورای نگهبان به مجلس ارائه نشده است، اما فکر می کنم در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد که قطعا پاسخ شورای نگهبان درباره بودجه امروز مشخص خواهد شد و پس از آن قانون بودجه سال 1389 رسما به دولت ابلاغ خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی پس از 8 روز کار فشرده بررسی لایحه بودجه 89 را به اتمام رساند و پس از اینکه شورای نگهبان 15 ایراد به مصوبات مجلس درباره این لایحه گرفت، نمایندگان شب گذشته آنها را رفع کردند و لایحه بودجه 89 را برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارجاع دادند.

کد مطلب 1052697

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