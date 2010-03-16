توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل ونقل عمومی اصلی ترین راهبرد سال آتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار داشت: دومین راهبرد اصلی حوزه حمل و نقل و ترافیک در سال 89 توسعه سیستم های هوشمند در تمام بخش ها است و در همین زمینه اجرای طرح بلیت الکترونیک، کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک، مدیریت بزرگراهی و توسعه دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلفات با جدیت در سال آتی دنبال خواهد شد.

وی ایجاد شبکه یکپارچه در حمل ونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر و کاهش سفرهای شهری را سومین و چهارمین راهبرد اصلی حوزه حمل ونقل در سال آینده دانست و همچنین توسعه پیاده راه ها و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری را نیز از اولویت ها و راهبردهای این حوزه در سال 89 اعلام کرد.

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: پژوهش و مطالعات ترافیکی نیز در سال آتی به طور ویژه و بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد تا بتوانیم از روش های نوین و به روز دنیا بهتر و بیشتر بهره مند شده و گام های بزرگتری را برای رفع معضل ترافیک برداریم.

وی در ادامه در مورد توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: بهره برداری از 15 کیلومتر مترو در برنامه ریزی های سال 89 هدف گذاری شده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز و همکاری مجلس و دولت بتوانیم روند ساخت مترو را سرعت ببخشیم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توسعه شمالی خط 1 مترو، توسعه شرقی خط 2، توسعه خط 4 و عملیات اجرایی احداث خطوط 3،6 و 7 مترو در سال آینده دنبال خواهد شد و امیدواریم با تکمیل هرچه سریعتر شبکه خطوط مترو و انتقال بخش عظیمی از سفر ها به زیر سطح زمین بتوانیم شاهد کاهش ترافیک و تسهیل در تردد خودروها باشیم.

وی تاکید کرد: ادامه خط اتوبوس های تندرو در خیابان ولیعصر از پارک وی تا میدان تجریش و همچنین احداث یک خط جدید اتوبوس تندرو از پارک وی- بزرگراه شهید چمران تا میدان جمهوری از دیگر برنامه های در دستور کار سال آینده خواهد بود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در سال آتی همچنین مطالعات دو خط جدید اتوبوس تندرو انجام خواهد شد، گفت: امیدواریم با ایجاد شبکه ای منسجم و یکپارچه از خطوط اتوبوسرانی تندرو بتوانیم حجم قابل توجه ای از سفرهای شهری را با اتوبوس محقق کنیم و با ایجاد دسترسی های آسان و سفرهایی ایمن، ارزان و سریع شاهد رضایت مندی شهروندان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در تاکسیرانی نیز تنها توسعه کیفی و ارتقای خدمات رسانی و کیفیت ناوگان مدنظر قرار دارد و در سال 89 تلاش خواهیم کرد که با حذف تاکسی های غیر فعال و ارتقای کیفیت و خدمات به تاکسی های فعال، خدمات بهتری به شهروندان ارایه کنیم.

معاون شهردار تهران مهندسی شبکه خطوط تاکسیرانی را از مهمترین اقدامات در این بخش دانست و گفت: با اجرای مهندسی شبکه خطوط تاکسیرانی بسیاری از مشکلات موجود حل می شود و علاوه بر بهبود خدمات رسانی، امکان نظارت بهتر و دقیق تر بر شبکه میسر می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از خطوط تاکسیرانی خارج از محدوده طرح ترافیک قرار دارند، کنترل تاکسی های مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک در سال آتی در دستور کار خواهد بود تا تاکسی های خطی صرفا در خطوط تعیین شده خود فعالیت کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در سال 88 تمام اقدامات صورت گرفته مبتنی بر طرح جامع حمل ونقل و ترافیک و همچنین قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بوده است، گفت: در سال 88 در واقع ما اهداف نخستین سال از برنامه پنج ساله حوزه حمل ونقل را اجرایی کردیم و سالی کاملا هدفمند و با برنامه ریزی را پشت سر گذاشتیم و در سال 89 نیز اهداف دومین سال از برنامه پنج ساله توسعه حمل و نقل اجرایی خواهد شد.