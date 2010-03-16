حق بیمه مشترکان گاز به 2 برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به موافقت مجلس با دریافت حق بیمه به میزان یکهزار ریال از مشترکین گاز شهری و 500 ریال از مشترکین روستائی در هر دوره دو ماهه در سال 89 ، گفت: بر اساس توافق شرکت ملی گاز با بیمه ایران از ابتدای سال آینده پرداخت خسارت ناشی از حوادث به مشترکین خانگی به 2 برابر افزایش می یابد.

کشکولی با بیان اینکه هزینه غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی به ازا هر نفر در هر حادثه 173 میلیون ( یکصد و هفتاد و سه میلیون ) ریال تعیین شده است، تصریح کرد: همچنین حداکثر غرامت هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه 312 میلیون ( سیصد و دوازده میلیون ) ریال و حداکثر غرامت مالی در هر حادثه برای هر واحد مسکونی 210 میلیون ( دویست و ده میلیون ) ریال تعیین شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت کاهش حوادث گازی در کشور، بیان کرد: طرح پرداخت خسارتهای ناشی از حوادث مشترکین گاز از برنامه های شرکت ملی گاز بود که در نهاین این طرح به دولت ارائه شد.

به گفته معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز این طرح از اول بهمن ماه سالجاری با مشارکت بیمه ایران در سراسر کشور اجرایی شده است.

