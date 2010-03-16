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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

لزوم افزایش روحیه نشاط/ احزاب در سال89 جامعه را مسئولیت پذیر کنند

لزوم افزایش روحیه نشاط/ احزاب در سال89 جامعه را مسئولیت پذیر کنند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: احزاب با سخن گفتن درباره اقدامات بزرگی که در کشور انجام شده است به گونه ای عمل کنند تا مردم در مقابل این اقدامات احساس مسئولیت کنند و اگر احساس مسئولیت در میان مردم تقویت شود، دیگر خبری از فتنه و اختلاف نیست.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب، گروههای سیاسی و مسئولان باید چه اقداماتی را در اولویت کاری خود برای افزایش اتحاد ملی قرار دهند، با بیان این مطلب افزود: احزاب و گروههای سیاسی باید متناسب با حرکت نظام و انقلاب اسلامی عمل کرده و از رفتارهای تفرقه انگیز خودداری کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات اخیر و حوادث پس از آن در سال 88 تبعاتی را برای جامعه در پی داشته است که رسوب هایی را نیز اکنون در کشور به جا گذاشته و موجب تشتت  نیروها شده ، ادامه داد: باید در سال 89 تلاش کنیم تا جامعه بیش از پیش یکپارچه و هماهنگ شود، چرا که امروز تمامی دشمنان انقلاب و نظام با هم متحد شده اند و علیه ایران اقدام می کنند.

وی تاکید کرد: احزاب، گروههای سیاسی و مسئولان کشوری باید از اقداماتی که موجب بروز تفرقه در جامعه می شود، پرهیز کنند و همه برای رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب تلاش کنیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دهه ای را که در آن قرار داریم، دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و امسال اولین سال از این دهه است، افزود: باید به گونه ای فعالیت کنیم که به اهداف این دهه ضربه نزنیم و اهداف ان را بیش از پیش محقق کنیم.

به عقیده این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، احزاب و گروههای سیاسی باید برای ایجاد روحیه نشاط و آمادگی و امید به آینده در مردم تلاش کنند.

کد مطلب 1052701

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