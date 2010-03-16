ایستگاه متروی محمدشهر کرج به طور کامل برای تردد معلولان مناسب سازی شد

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: البته در برخی دیگر از ایستگاه های قطار شهری نیز اقداماتی به منظور مناسب سازی انجام شده اما می توان گفت که کاملترین نوع این اقدامات در ایستگاه متروی محمدشهر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند که معلولان نیز بتوانند مانند سایر شهروندان از قطار شهری استفاده کنند و این امر برای آنها راحت تر باشد.

نوری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود مناسب سازی شدن ایستگاه متروی محمدشهر، تسهیلاتی در زمینه تردد معلولان غرب استان تهران و استفاده آنها از وسایل حمل و نقل عمومی فراهم کند که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در ایستگاه متروی محمدشهر زیباسازی های فراوانی صورت گرفته که از این نظر باید گفت این ایستگاه جزو ایستگاه های بسیار زیبا است.

وی بیان کرد: تعبیه آکواریوم و آبنما همچنین برپایی نمایشگاه کوچکی از پرندگان از جمله اقداماتی بوده است که در راستا زیباسازی در متروی محمدشهر صورت گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: همچنین در محوطه بیرونی این ایستگاه حوض و فواره و تندیس چند شهید نصب شده است.

وی یادآور شد: راه اندازی و افتتاح ایستگاه متروی محمدشهر بخشی از مشکل تردد در شهرستان کرج را حل می کند و باعث می شود شهروندان بخشی از شهرهای اقماری کرج بتوانند دسترسی راحت تری به قطار شهری داشته باشند.

زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در شهرستان فراهم شود

وی اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای شهرستان کرج لازم است زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در این شهرستان فراهم شود تا از افزایش ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری به عمل آید.

نوری خاطرنشان کرد: روزانه جمعیت قابل توجهی از کرج به تهران و بالعکس جابجا می شوند که وجود خطوط قطار شهری بین کرج و تهران و بالعکس به بهبود وضعیت تردد این جمعیت کمک شایانی کرده است.

وی از وجود امکان در زمینه ساخته شدن ایستگاه راه آهن در نزدیکی ایستگاه متروی محمدشهر کرج خبر داد و تحقق این امر را بسیار مطلوب دانست.

نوری ادامه داد: اگر راه آهن بودجه مربوطه را تامین کند، احداث ایستگاه راه آهن یادشده را آغاز خواهیم کرد ضمن اینکه احداث این ایستگاه راه آهن، بسیاری از مشکلات ترافیکی و حمل و نقل را حل خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این راه آهن در صورت احداث شدن باعث می شود کرج بیش از قبل با راه آهن سراسری مرتبط شود و مسافران بتوانند از خدمات رفاهی بیشتری بهره مند شوند.