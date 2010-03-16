ایستگاه متروی محمدشهر کرج به طور کامل برای تردد معلولان مناسب سازی شد

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: البته در برخی دیگر از ایستگاه های قطار شهری نیز اقداماتی به منظور مناسب سازی انجام شده اما می توان گفت که کاملترین نوع این اقدامات در ایستگاه متروی محمدشهر صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این امر کمک می کند که معلولان نیز بتوانند مانند سایر شهروندان از قطار شهری استفاده کنند و این امر برای آنها راحت تر باشد.
نوری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود مناسب سازی شدن ایستگاه متروی محمدشهر، تسهیلاتی در زمینه تردد معلولان غرب استان تهران و استفاده آنها از وسایل حمل و نقل عمومی فراهم کند که این امر بسیار مطلوب است.
این مسئول عنوان کرد: همچنین در ایستگاه متروی محمدشهر زیباسازی های فراوانی صورت گرفته که از این نظر باید گفت این ایستگاه جزو ایستگاه های بسیار زیبا است.
وی بیان کرد: تعبیه آکواریوم و آبنما همچنین برپایی نمایشگاه کوچکی از پرندگان از جمله اقداماتی بوده است که در راستا زیباسازی در متروی محمدشهر صورت گرفته است.
این مسئول اظهار داشت: همچنین در محوطه بیرونی این ایستگاه حوض و فواره و تندیس چند شهید نصب شده است.
وی یادآور شد: راه اندازی و افتتاح ایستگاه متروی محمدشهر بخشی از مشکل تردد در شهرستان کرج را حل می کند و باعث می شود شهروندان بخشی از شهرهای اقماری کرج بتوانند دسترسی راحت تری به قطار شهری داشته باشند.
زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در شهرستان فراهم شود
وی اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای شهرستان کرج لازم است زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در این شهرستان فراهم شود تا از افزایش ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری به عمل آید.
ایستگاه متروی محمدشهر قرار بود 22 بهمن افتتاح شود که این امر در تاریخ یادشده صورت نگرفت.
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