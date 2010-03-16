به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک از 6 تا 17 فروردین ماه سال 89 در مجموعه ورزشی برق تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به شرح زیر است:

42 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان)

46 کیلوگرم: سینا رجبی (مازندران)

50 کیلوگرم: امید قادری (خراسان رضوی)، پژمان پشتام (تهران) و امیر کعب عمیر (خوزستان)

54 کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) و میلاد امیرفخریان (مازندران)

58 کیلوگرم: رضا کنعانی (اردبیل) و مرتضی انوشه (خوزستان)

63 کیلوگرم: علی امامی (مازندران)

69 کیلوگرم: یوسف قادریان (تهران) و محمد سعید اردکانی (فارس)

85 کیلوگرم: میلاد درخشی (کهکیلویه و بویراحمد) و علی زنگنه (خوزستان)

100 کیلوگرم: محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)

سرمربی: خلیل رشید محمدزاده

مربیان: مجید جهاندیده (تهران)، عزیز ناقوسی (خوزستان)، عادل کشکولی (گیلان)، بهروز جمشیدی (خوزستان) و محمدجواد دیلمی (گلستان)

پزشک: دکتر فروزان

سرپرست: بهروز حضرتی‌پور

رقابت‌های گزینشی المپیک 2010 نوجوانان سنگاپور اردیبهشت ماه سال آینده در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.