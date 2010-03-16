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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

اردوی فرنگی کاران نوجوانان از 6 فرودین ماه آغاز می‌شود

اردوی فرنگی کاران نوجوانان از 6 فرودین ماه آغاز می‌شود

مرحله پنجم اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک نوجوانان سنگاپور از 6 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک از 6 تا 17 فروردین ماه سال 89 در مجموعه ورزشی برق تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به شرح زیر است:
42 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان)
46 کیلوگرم: سینا رجبی (مازندران)
50 کیلوگرم: امید قادری (خراسان رضوی)، پژمان پشتام (تهران) و امیر کعب عمیر (خوزستان)
54 کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) و میلاد امیرفخریان (مازندران)
58 کیلوگرم: رضا کنعانی (اردبیل) و مرتضی انوشه (خوزستان)
63 کیلوگرم: علی امامی (مازندران)
69 کیلوگرم: یوسف قادریان (تهران) و محمد سعید اردکانی (فارس)
85 کیلوگرم: میلاد درخشی (کهکیلویه و بویراحمد) و علی زنگنه (خوزستان)
100 کیلوگرم: محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)
سرمربی: خلیل رشید محمدزاده
مربیان: مجید جهاندیده (تهران)، عزیز ناقوسی (خوزستان)، عادل کشکولی (گیلان)، بهروز جمشیدی (خوزستان) و محمدجواد دیلمی (گلستان)
پزشک: دکتر فروزان
سرپرست: بهروز حضرتی‌پور 

رقابت‌های گزینشی المپیک 2010 نوجوانان سنگاپور اردیبهشت ماه سال آینده در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1052705

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